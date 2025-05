Pierwsza "porażka" Igi Świątek w Paryżu. Brak refleksu i 17 sekund prawdy

Co się dzieje z Igą Świątek? Na to pytanie od wielu miesięcy nie potrafią odpowiedzieć tenisowi eksperci. Polka w tym sezonie nie dotarła jeszcze do finału w żadnym turnieju, a po nieudanym Italian Open osunęła się w rankingu WTA na piąta lokatę. Obecnie przygotowuje się w Paryżu do startu w Roland Garros. Do sieci trafił krótki film, na którym rywalizuje poza kortem z Mają Chwalińską. I niestety tutaj również nie zdołała wygrać.