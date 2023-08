Do tej pory Świątek miała sposób na Gauff i ani razu nie zdarzyło się, żeby musiała uznać wyższość Amerykanki - co więcej, zawsze wygrywała z nią pewnie w dwóch setach. Dotychczasowa świetna passa dobiegła jednak końca i wielka nadzieja gospodarzy awansowała do finału, eliminując naszą zawodniczkę w trzech partiach. Wprawdzie w końcówce Świątek potrafiła obronić trzy kolejne piłki meczowe Gauff, a w ostatnim gemie miała nawet w pewnym momencie szansę na przełamanie i powrót do meczu, to jednak czwarta piłka meczowa Amerykanki okazała się być tą ostatnią.