Wygrywając tegorocznego Rolanda Garrosa , Iga Świątek wyrównała osiągnięcie legendarnej Sereny Williams , która również trzykrotnie triumfowała na paryskich kortach. W finale z Karoliną Muchovą Polka miała wyjątkowo duże problemy, co sprawia, że zdobycie upragnionego trofeum smakuje jeszcze lepiej.

Następna w kolejce do prześcignięcia jest Maria Sharapova , która łącznie wywalczyła pięć tytułów na wszystkich turniejach. Venus Williams natomiast ma na koncie siedem takich zwycięstw i ona również znajduje się w zasięgu Igi Świątek . Oczywiście, lista zwyciężczyń, które wciąż plasują się przed Polką, jest dużo dłuższa. Nasza mistrzyni z każdym kolejnym sukcesem będzie pobijać osiągnięcia kolejnych wielkich tenisistek .

"Zapamiętam to na zawsze". Iga Świątek wspomina wygranego Rolanda Garrosa

Sukces na Rolandzie Garrosie w 2023 roku wywołał u Igi Świątek ogromne emocje, których mistrzyni nie potrafiła powstrzymać po wygraniu piłki mistrzowskiej z Karoliną Muchovą. Polka zamieściła na swoim facebooku materiał wideo, który jest wspomnieniem jej występu na tegorocznym French Open . Podpisała go tylko jednym zdaniem.

- Zapamiętam to na zawsze - napisała Iga Świątek.

Przed Igą Świątek w tym roku kalendarzowym jeszcze dwa wielkie turnieje. Już 3 lipca rozpocznie się ten, który przez lwią część kibiców jest postrzegany jako najbardziej prestiżowy, czyli Wimbledon. Polka do tej pory nie potrafiła dojść do finału na trawiastej nawierzchni. Jej najlepszym wynikiem było dotarcie do czwartej rundy w 2021 roku.