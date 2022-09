Piękne wspomnienia Igi Świątek z USA. Pochwaliła się zdjęciem z wielką gwiazdą

Iga Świątek jakiś czas temu znów zachwyciła fanów tenisa, kolejny raz w tym roku wygrywając turniej Wielkiego Szlema - po triumfie w Rolandzie Garrosie przyszedł czas na najwyższy laur za US Open. Polka miała łatwiejsze i trudniejsze momenty w trakcie tych zawodów - najważniejsze jednak, że dotarła do wielkiego finału, w którym zwyciężyła obecną wiceliderkę światowego rankingu WTA Ons Jabeur.

Teraz nasza reprezentantka postanowiła wrócić do pięknych chwil w Stanach Zjednoczonych i na swoim profilu na Instagramie umieściła kilka ważnych dla niej zdjęć. "Trochę wspomnień z US swing znalezionych podczas czyszczenia galerii" - napisała. Zwłaszcza jedna fotografia przykuwa tu uwagę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek triumfuje w US Open 2022 SKRÓT MECZU. WIDEO © 2022 Associated Press

Iga Świątek spotkała się z Sealem. Piękne ujęcie

Wśród wybranych przez raszyniankę kadrów znalazło się m.in. ujęcie na którym widać uśmiechniętą od ucha do ucha 21-latkę w towarzystwie Seala, popularnego brytyjskiego piosenkarza i kompozytora, który melomanom znany jest m.in. jako wykonawca hitu "Kiss From a Rose".

Instagram Rolka Rozwiń

Nie ma tu oczywiście przypadku - Seal co najmniej raz śledził poczynania Świątek z poziomu nowojorskich trybun, bo fotoreporterzy przyłapali go na obserwowaniu potyczki Polki z reprezentantką gospodarzy, Lauren Davis. Jak więc widać mimo napiętych grafików sportsmenka i muzyk znaleźli chwilę na rozmowę.

Iga Świątek szykuje się do kolejnego turnieju

Jakie plany ma teraz Iga Światek? Na pewno zobaczymy ją podczas zbliżającego się wielkimi krokami turnieju WTA w czeskiej Ostrawie - to dobra okazja i dla polskich kibiców na to, by oglądać mistrzynię w akcji, bowiem wspomniane miasto leży tak naprawdę rzut kamieniem od granicy naszego kraju.

Najlepsza rakieta świata w dalszych wyzwaniach będzie sobie radzić bez swojej dotychczasowej menedżerki, Pauliny Wójtowicz - ta ostatnio udzieliła interesującego wywiadu, w którym opowiedziała nieco więcej o współpracy z tenisistką w poprzednich latach.