Piękne obrazki z Paryża, Świątek nie mogła się powstrzymać. Wyjątkowy gest Polki

Finał nie mógł mieć innego przebiegu. Pełna dominacja i kontrola Igi Świątek

Liderka rankingu WTA była murowaną faworytką do zwycięstwa w finale nad Jasmine Paolini. Dla Włoszki już sam awans do finału French Open był jednym z największych sukcesów w karierze. Choć widać było od początku meczu, że jest pozytywnie nastawiona do rywalizacji, wraz z każdym kolejnym gemem traciła pewność siebie.