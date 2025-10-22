Piekło Igi Świątek. Granica przekroczona. Wybuchła kolejna afera

Iga Świątek została zalana masą pełnych jadu, hejterskich komentarzy po porażce w Pekinie z Emmą Navarro. 24-latka udostępniła w sieci część wiadomości, które otrzymała po nieudanej walce o ćwierćfinał rozgrywanego w stolicy Chin "tysięcznika".

- "Nie zasługujesz na przyjazd do Chin, wracaj do Polski. Wstyd. Naprawdę się cofasz", "Nie masz żadnej dyscypliny, żadnego talentu, żadnej zdolności do dokonywania zmian, żadnego miejsca na grę w innym stylu, żadnej siły psychicznej", "Bardzo żałosne", "Przeciętna zawodniczka" - pisali do Polki użytkownicy, których - jak sama zauważyła - nie sposób nazwać kibicami.

Wiceliderka rankingu WTA na ich pogardliwe słowa odpowiedziała krótką wiadomością.

Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też "fani". Warto się zastanowić, zwłaszcza, że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Z internetową nienawiścią zmagać musi się wielu zawodniczek i zawodników. Na wspomniany apel Igi Świątek odpowiedziała Eva Lys, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Niestety, na niewiele się to zdało. Reprezentantka Niemiec znów stała się bohaterką "afery hejterskiej".

Bagno znów wylało. Eva Lys ujawnia treść otrzymanych wiadomości

Paskudne reperkusje wywołała porażka 50. rakiety świata w Pekinie z 23. zawodniczką rankingu WTA Victorią Mboko. Zawodniczka z Kanady pewnie pokonała rywalkę 6:1, 6:1 w niespełna godzinę i to ona zagra w ćwierćfinale japońskiej imprezy.

Po meczu Eva Lys otrzymała wiele wiadomości, których treść sama upubliczniła.

- "Mam nadzieję, że to był twój ostatni mecz", "Życzę ci, abyś nigdy nie była już w stanie wyjść na jakikolwiek kort", "Nie masz jakiegokolwiek talentu" - to tylko drobny wycinek z całego ścieku, który wylał się na Niemkę, a którego znacznej części nie wypada wręcz cytować.

Sama Eva Lis krótko skwitowała całą sprawę, czując zapewne wielką bezsilność w takiej sytuacji.

Tenis to zabawa, do momentu gdy przestaje nią być

