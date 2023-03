Piekielnie drogie "cacko" Igi Świątek. Wozi się autem wartym fortunę

Zdrowe podejście do rywalizacji 21-latki przynosi efekty. Już kilka miesięcy temu Iga Świątek dołączyła do listy najbogatszych Polek . Raszynianka znalazła się także w rankingu najlepiej zarabiających sportowców przygotowanym przez magazyn "Forbes".

Iga Świątek przyłapana w luksusowym Porsche

Liderka światowego rankingu choć w trakcie sezonu nie ma okazji, by spędzać dużo czasu w rodzinnym Raszynie, tuż przed turniejem w Indian Wells zdołała jednak na moment przylecieć do Polski. Była to dla niej okazja, by nie tylko spędzić czas z bliskimi, ale także wypróbować jedną z wywalczonych prawie rok temu nagród.