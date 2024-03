Pieją z zachwytu nad Igą Świątek po meczu z Martą Kostiuk. "To niezwykłe"

Iga Świątek w znakomitym stylu awansowała do ścisłego finału turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Polska tenisistka pokonała Martę Kostiuk 6:2, 6:1 w zaledwie… 68 minut. Po polsko-ukraińskim pojedynku w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy ekspertów i dziennikarzy, którzy byli zgodni co do jednego - liderka światowego rankingu dominowała na korcie.