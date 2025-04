Pechowe losowanie Świątek, dwie pogromczynie na jej drodze. Oto drabinka WTA 1000 w Madrycie

Kto wie, być może w tym roku dojdzie do zwieńczenia tego tryptyku. Obie zawodniczki są najwyżej rozstawione w zmaganiach, co oznacza, że znów mogą się ze sobą spotkać najwcześniej w finale. Tym razem z "1" występuje Sabalenka, a z "2" - Świątek. Numer trzy trafił do Jessiki Peguli, a cztery - do jej rodaczki Coco Gauff.