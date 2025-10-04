Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pech Sabalenki, to już ostatnia szansa Świątek. Wszystko jasne w WTA 1000 Wuhan

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Iga Świątek przyleciała do Wuhanu podrażniona niespodziewaną porażką z Emmą Navarro w Pekinie, Aryna Sabalenka dotarła tu wypoczęta, po miesięcznej przerwie. A to właśnie w stolicy prowincji Hubei może ostatecznie rozstrzygnąć się sprawa tytułu dla najlepszej tenisistki świata w 2025 roku, dla Polki to ostatnia szansa, by ruszyć jeszcze w pogoń za Białorusinką. Tyle że Sabalenka nie przegrała tu jeszcze spotkania, ma bilans 17:0 i trzy tytuły. W sobotę obie najwyżej rozstawione zawodniczki poznały drabinkę. Znacznie trudniejszą ścieżkę ma Aryna.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka poznały swoje ścieżki w Wuhanie
Iga Świątek i Aryna Sabalenka poznały swoje ścieżki w WuhanieCHARLY TRIBALLEAU/AFP & AL BELLO/Getty Images via AFPAFP

1457 punktów dzieli obecnie Arynę Sabalenkę oraz Igę Świątek w rankingu WTA Race - oddającym sytuację tylko w tym roku. To bardzo dużo, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że obie najlepsze zawodniczki zaplanowany występy jeszcze tylko w dwóch rywalizacjach: teraz w WTA 1000 w Wuhanie, a za niespełna miesiąc - w finale sezonu w Rijadzie. W Chinach można maksymalnie zdobyć 1000 punktów, w Arabii Saudyjskiej - 1500.

Jeśli więc Sabalenka będzie kontynuowała swoją wspaniałą serię zwycięstw w Hubei, już w kolejną niedzielę zapewni sobie drugi w karierze tytuł najlepszej tenisistki świata w całym sezonie.

Tylko Iga Świątek może jej w tym jeszcze przeszkodzić.

    WTA Wuhan. Losowanie drabinki dokonane. Oto ścieżki Świątek i Sabalenki

    Rywalizacja w Pekinie i Wuhanie wygląda zupełnie inaczej - w tym drugim turnieju drabinka jest znacznie mniejsza, trudniej się do niej dostać. Z gry w pierwszej rundzie zwolnionych jest tylko osiem tenisistek, a nie 32. Dodatkowo - tylko 16 zostało rozstawionych, więc już w drugiej rundzie może dojść do starcia dwóch gwiazd. Ponad 2,5 razy mniejszy jest budżet imprezy, dwukrotnie mniejsza nagroda dla triumfatorki.

    Jedynie punkty pozostają te same - 1000 dla triumfatorki, 650 dla finalistki, 390 dla półfinalistki. A to one są teraz dla wszystkich najważniejsze - liczyć się będą przez kolejne 52 tygodnie.

    Tenisistka w czarnej koszulce i czapce, trzymająca rakietę i zaciskająca pięść w geście triumfu, wyraża silne emocje podczas meczu.
    Iga ŚwiątekAl BelloAFP

    Świątek na dziś - licząc wyłącznie tegoroczne zmagania - ma o 1457 punktów mniej od Sabalenki. Aby przedłużyć nadzieje na "jedynkę" na koniec sezonu, nie może więc odpaść na wcześniejszym etapie niż najgroźniejsza rywalka. Jeśli wygra Wuhan Open, nawet pokonując Sabalenkę w finale, to i tak wszystko ostatecznie rozstrzygnie się w Rijadzie.

      Iga Świątek miała więcej szczęścia w losowaniu. Zacznie zmagania w drugiej rundzie od starcia z Marie Bouzkovą lub Camilą Osorio, którą rozbiła 6:0 w Pekinie. Kolumbijka zrezygnowała z gry po trzech akcjach drugiej partii. Później może trafić na Elise Mertens, Belindę Bencic lub Donnę Vekić. W ćwierćfinale Polka może zmierzyć się z Jasmine Paolini lub Clarą Tauson, w półfinale może czekać Mirra Andriejewa lub Coco Gauff.

      Sabalenka zacznie z kolei od potyczki w drugiej rundzie z Anną Kalinską lub Rebeccą Sramkovą, później może spotkać się z Ludmiłą Samsonową (ma z nią bilans 3:2). W jej ćwiartce znalazły się: Naomi Osaka, Linda Noskova czy Jelena Rybakina, w połówce zaś: Amanda Anisimova oraz Jessica Pegula.

        W głównej drabince są jeszcze dwie inne Polki. Magdalena Fręch zacznie rywalizację w Wuhanie od potyczki z Weroniką Kudiermietową, a jeśli wygra, zmierzy się z lepszą z pary: Marta Kostiuk/Karolina Muchova.

        Magda Linette rywalizować będzie z kolei z kwalifikantką. W razie sukcesu trafi na lepszą z pary: Olga Danilović/Clara Tauson.

        Najciekawsze pary 1. rundy WTA 1000 w Wuhanie:

        • Naomi Osaka - Leylah Fernandez
        • Jekaterina Aleksandrowa - Victoria Mboko
        • Marta Kostiuk - Karolina Muchova
        • Belinda Bencic - Donna Vekić

        W Wuhanie rozpoczęły się już kwalifikacje. Główna część zmagań ruszy w najbliższy poniedziałek. Triumfatorkę poznamy w niedzielę 12 października.

        Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie
        Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
        Kobieta w sportowym stroju podczas meczu tenisowego, widoczna emocja na jej twarzy, lekko pochylona głowa, tło rozmyte z elementami kortu i publiczności.
        Aryna SabalenkaKena BetancurAFP
        Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press

