To był zdecydowanie turniej Igi Świątek. Po odpadnięciu w 1/8 finału WTA Montreal Polka przystąpiła do zmagań w ramach ostatniego "rozgrzewkowego" turnieju przed wielkoszlemowym US Open - WTA Cincinnati. W nim to szła jak burza, docierając ostatecznie do finału rywalizacji.

W ostatnim etapie zmagań czekał ją pojedynek z Jasmine Paolini, co z góry nastroiło kibiców z kraju nad Wisłą dużym optymizmem. Wcześniej panie mierzyły się bowiem pięciokrotnie, a każde ich starcie padało łupem Igi Świątek. Z tego też powodu większość komentujących i tym razem stawiała na raszyniankę. Nawet rodacy Paolini nie dawali swojej zawodniczce zbyt wielkich szans, choć liczyli na dobre widowisko.

Mecz finałowy posiadał wszystko to, czego poszukują fani tenisa na światowym poziomie. Od zaskakującego początku, poprzez gonienie wyniku, przegrane punkty setowe po ostateczny triumf lepszej z zawodniczek. Zwyciężczynią po niemalże dwugodzinnej batalii okazała się Iga Świątek. Tym samym Polka zaznaczyła swoją dobrą formę przed startującym niebawem US Open.

Włosi pod wrażeniem gry Igi Świątek. "Wróciła do bycia walcem"

Nie trzeba było długo czekać, aż Włosi zareagują na porażkę swojej reprezentantki w finale turnieju WTA Cincinnati.

"Jasmine Paolini walczyła i dała z siebie wszystko na korcie, ale nie mogła nic zrobić przeciwko Idze Świątek, która była jednak bardzo niepewna, lecz wciąż pozostaje mistrzynią. Polka podbiła turniej WTA 1000 w Cincinnati, pokonując Włoszkę w dwóch setach (7:5 6:4 w godzinę i 47 minut) w meczu, który do końca był niepewny dzięki hartowi ducha i determinacji Jasmine" - piszą dziennikarze portalu "gazzetta.it".

O kilka słów względem formy Świątek pokusili się także redaktorzy serwisu "corriere.it". Oni z kolei nie krytykowali w żaden sposób triumfatorki turnieju WTA Cincinnati, pisząc wprost, iż Polka "wróciła do bycia walcem, którym była już wcześniej". Na łamach ich tekstu pojawiło się też kilka ciepłych słów względem pokonanej Paolini, która zdaniem redaktorów nie powinna mieć sobie nic do zarzucenia.

Wiadomym było, że jednym z marzeń Paolini jest pokonanie Świątek. Na jego spełnienie Włoszka będzie musiała jednak jeszcze trochę poczekać, o czym piszą redaktorzy portalu "supertennis.tv".

"Iga Świątek rozwiała marzenia silnej Jasmine Paolini, która zaczęła mocno, ale nie mogła świętować trzeciego tytułu w tylu finałach WTA 1000. Polka wygrała 7:5, 6:4, co było jej szóstym zwycięstwem w tylu meczach bezpośrednich, i sięgnęła po 24. trofeum WTA w singlu, jedenaste w WTA 1000" - pisze "supertennis.tv".

Nie da się zaprzeczyć, iż Świątek była lepsza od Paolini, choć początek spotkania kompletnie nie wskazywał takiego rozstrzygnięcia. Ostatecznie jednak to polska tenisistka, po epickim boju z Paolini, pojedzie do Nowego Jorku jako triumfatorka turnieju WTA Cincinnati, co z pewnością postawi ją w gronie faworytek do walki o startującego już niebawem Wielkiego Szlema.

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati Mark Lyons PAP/EPA

Jasmine Paolini Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek AFP

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press