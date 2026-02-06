Za nami pierwsze tygodnie rywalizacji w nowym sezonie tenisowych rozgrywek. Początek zmagań w 2026 roku okazał się słodko-gorzki dla Igi Świątek. Z jednej strony razem z reprezentacją sięgnęła po tytuł w United Cup, ale z drugiej - przegrała w Sydney zarówno z Coco Gauff, jak i Belindą Bencic. Następnie Raszynianka dotarła do ćwierćfinału Australian Open, gdzie uległa późniejszej mistrzyni - Jelenie Rybakinie. Wynikowo nie wygląda to zatem jakoś bardzo źle, ale ambicje wiceliderki rankingu z pewnością sięgają znacznie wyżej.

Szansa na premierowe trofeum w singlu podczas nowej kampanii otwiera się w Dosze, gdzie zostanie rozegrany pierwszy w tym sezonie turniej rangi WTA 1000. W przeszłości 24-latka aż trzykrotnie wygrywała zmagania w stolicy Kataru. Raszynianka okazywała się najlepsza w 2022, 2023 i 2024 roku. Trzy lata temu rozgrywki miały rangę "500", w pozostałych dwóch przypadkach widniały jako tysięcznik. W poprzednim sezonie zwycięska passa naszej reprezentantki została przerwana przez jej "zmorę" - Jelenę Ostapenko. W półfinale tamtych zmagań Łotyszka odniosła gładkie zwycięstwo w dwóch setach.

W tegorocznej edycji Świątek wystąpi jako najwyżej rozstawiona tenisistka. To efekt wycofania się Aryny Sabalenki. Kilka dni temu pojawiła się informacja na stronie WTA, że Białorusinka odpuszcza zmagania, w których ostatnio nie wiodło jej się najlepiej. Dwanaście miesięcy temu odpadła już po premierowym starciu, ulegając po tie-breaku trzeciego seta Jekaterinie Aleksandrowej. Oprócz zawodniczki pochodzącej z Mińska ze startu w Katarze zrezygnowały także m.in. Jessica Pegula, Belinda Bencic, Madison Keys czy Iva Jovic.

WTA Doha: Iga Świątek poznała turniejową drabinkę

Dziś o godz. 12:00 czasu polskiego odbyła się ceremonia losowania turnieju WTA 1000 w Dosze. Iga, z racji rozstawienia z "1", otrzymała wolny los w pierwszej rundzie. Raszynianka przystąpi zatem do rywalizacji od drugiej fazy zmagań. Tam czeka ją spotkanie ze zwyciężczynią meczu Janice Tjen - Sorana Cirstea. Na drodze 24-latki do najlepszej "8" widnieją: Elise Mertens, Daria Kasatkina czy Anastazja Pawluczenkowa.

Do ćwiartki naszej reprezentantki trafiły Jasmine Paolini oraz Linda Noskova. Najwcześniej w półfinale może dojść do starcia Polki z broniącą tytułu Amandą Anisimovą albo półfinalistką tegorocznego Australian Open - Eliną Switoliną. Po drugiej stronie drabinki znalazły się m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff, Mirra Andriejewa czy Jekaterina Aleksandrowa. Już w ćwierćfinale może dojść do hitu pomiędzy Rybakiną i Andriejewą.

Co ciekawe, najpierw Mirra może trafić na... Magdę Linette. Poznanianka zagra w pierwszej rundzie z kwalifikantką, a triumfatorka tego starcia zmierzy się potem z Rosjanką. Warto przypomnieć również, że w eliminacjach rywalizują dwie nasze tenisistki: Magdalena Fręch oraz Katarzyna Kawa. Istnieje zatem szansa na polski pojedynek w premierowej fazie głównych zmagań. Rywalizacja w ramach WTA 1000 w Dosze potrwa do 14 lutego.

