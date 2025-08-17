Paolini serwowała po finał ze Świątek, wtedy nastąpił zwrot akcji. Znamy rywalkę Polki

Półfinały tegorocznych zmagań rangi WTA 1000 w Cincinnati przyniosły ciekawe zestawienia. Na górze turniejowej drabinki zobaczyliśmy starcie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną, a na dole - Jasmine Paolini kontra Weronika Kudiermietowa. Szczególnie ta druga para stanowiła zaskoczenie. Włoszka nie imponowała formą w ostatnich tygodniach, a dla Rosjanki był to pierwszy od kilku lat awans do najlepszej "4" w takich singlowych rozgrywkach.

Zanim doszło do starcia pomiędzy mistrzynią Roland Garros 2025 w deblu i triumfatorką tegorocznego Wimbledonu w grze podwójnej, najpierw rozstrzygnięto pojedynek Polki i reprezentantki Kazachstanu. W premierowej odsłonie 26-latka prowadziła już 5:3 30-15, ale przy serwisie Świątek. Wtedy Iga zanotowała niesamowitą końcówkę partii. Wygrała ją jeszcze przed tie-breakiem, a potem poszła za ciosem w drugim secie. Ostatecznie to nasza tenisistka triumfowała w całej potyczce 7:5, 6:3 i po raz pierwszy w karierze zameldowała się w finale imprezy w stanie Ohio. Później 24-latka mogła oczekiwać na to, z kim zmierzy się w decydującej rywalizacji o tytuł.

WTA Cincinnati: Mecz Paolini - Kudiermietowa wyłonił finałową rywalkę Świątek

Mecz rozpoczął się od podania Paolini. Początek spotkania został zdominowany przez serwujące zawodniczki. Obie wygrywały swoje gemy, tracąc maksymalnie jeden punkt. Przewagę psychologiczną posiadała jednak Jasmine, która podawała jako pierwsza w kolejności. I w końcu przyniosło jej to bonus. W trakcie ósmego rozdania sytuacja wymknęła się spod kontroli Kudiermietowej. Rosjanka zanotowała kilka słabszych punktów, szybko zrobiło się 0-40 z jej perspektywy. I już po premierowym break poincie doszło do przełamania na korzyść Włoszki. Przy stanie 5:3 reprezentantka Italii mogła zamykać partię. Poradziła sobie bez najmniejszych problemów, utrzymując podanie do 15. Wynikiem 6:3 zagwarantowała sobie triumf w pierwszej odsłonie.

Drugi set startował od serwisu Weroniki. Rosjanka objęła prowadzenie, a potem chciała spróbować powalczyć o przełamanie. Mocno się frustrowała swoją niemocą na returnie. Doszła do równowagi, mimo że przegrywała 15-40, ale kluczowe punkty powędrowały na konto Paolini. W trakcie piątego rozdania bolesny moment zanotowała Kudiermietowa. Chociaż prowadziła 40-15, to na własne życzenie dała się dogonić rywalce. Pojawiła się równowaga i końcówkę gema lepiej wytrzymała Jasmine. Włoszka wywalczyła przełamanie, a po zmianie stron potwierdziła je swoim serwisem. Na tablicy wyników zrobiło się już 4:2 z perspektywy zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego.

Mistrzyni olimpijska z Paryża w deblu próbowała kontynuować wywieranie presji na przeciwniczce, także w siódmym rozdaniu doprowadziła do równowagi. Tym razem rywalizacja zakończyła się jednak po myśli Weroniki, dzięki czemu Rosjanka złapała jeszcze kontakt z Paolini. Włoszka chciała zakończyć pojedynek jak najszybciej. Już w dziewiątym gemie znalazła się o dwie piłki od wygranej, ale wtedy Kudiermietowa dorzuciła czwarte rozdania na swoje konto i przerzuciła presję zamykania spotkania na serwis Jasmine. Reprezentantka Italii nie poradziła sobie z tym wyzwaniem. Przegrywała 15-40, a to oznaczało pierwsze break pointy w meczu dla Weroniki. Oba udało się zlikwidować Włoszce, ale potem pojawiła się jeszcze jedna okazja dla Rosjanki. I wówczas doszło do przełamania.

Po jedenastym gemie Kudiermietowa objęła prowadzenie 6:5 i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Paolini nagle zaczęła popełniać błędy, które nie przydarzały jej się na wcześniejszym etapie spotkania. Chwilowo zdołała je opanować i doprowadziła do decydującej rozgrywki w drugiej odsłonie. Kluczowka rozgrywka potoczyła się jednak idealnie po myśli Weroniki. Od stanu 1-1 Rosjanka przejęła kontrolę nad wydarzeniami, zgarniając trzy punkty z rzędu. Ostatecznie triumfowała w drugiej partii 7:6(2).

Jasmine chciała natychmiast zareagować na wydarzenia z końcówki poprzedniego seta. Utrzymała swoje podanie do zera, potem prowadziła przy serwisie Kudiermietowej. Wówczas Rosjanka zdołała wyjść z opresji. Paolini znów korzystała z pierwszeństwa przy serwowaniu. Podczas szóstego gema znów ruszyła do ataku przy podaniu rywalki i tym razem zakończyło się to przełamaniem do 15. Siódme rozdanie przyniosło niesamowitą walkę z obu stron. Obie tenisistki posiadały swoje okazje na zgarnięcie kolejnego "oczka". Kudiermietowa wygenerowała sobie trzy szanse na powrotnego breaka, ale ostatecznie reprezentantka Italii wyszła na 5:2.

Tym razem Włoszka utrzymała przewagę do końca, ostatecznie triumfując 6:3, 6:7(2), 6:3 po 140 minutach rywalizacji. Mecz o tytuł WTA 1000 w Cincinnati pomiędzy Igą Świątek i Jasmine Paolini odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek nie przed północą czasu polskiego. Kibiców czeka zatem nieprzespana noc.

J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Jasmine Paolini MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Weronika Kudiermietowa Richard A. Brooks / AFP AFP