Iga Świątek dość niespodziewanie podbiła tegoroczny Wimbledon, nie mając sobie równych na londyńskich, trawiastych kortach, które do tej pory nie należały przecież - delikatnie mówiąc - do jej ulubionych. Polka jednak na przekór wszystkiemu przełamała fatalną passę, sięgając w Anglii po pierwszy tytuł od ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. W wielkim finale była liderka rankingu WTA rozbiła w niespełna godzinę 6:0, 6:0 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych - Amandę Anisimovą.

Z Wimbledonu "ozłocona" wyjechała także Weronika Kudiermietowa, która została mistrzynią w grze podwójnej u boku Elise Mertens. W finale rosyjsko-belgijski duet pokonał w trzech setach (3:6, 6:2, 6:4) Tajwankę Hsieh Su-wei oraz Łotyszkę Jelenę Ostapenko, znaną z uprzykrzania życia Idze Świątek w singlu.

Nie dziwi więc, że urodzona w Kazaniu 28-latka jest w ostatnim czasie bohaterką rosyjskich mediów sportowych. O swoich wspomnieniach z Londynu opowiedziała między innymi w rozmowie z portalem Championat.com. Wspomniała w nim, że umówiła się z Elise Mertens na wspólną grę w deblu do końca sezonu, choć jej wymarzoną partnerką jest młodsza siostra Polina Kudiermietowa. 22-latka także wystąpiła na Wimbledonie w grze podwójnej, odpadając w drugiej rundzie. W singlu natomiast odpadła już po pierwszym meczu, przegrywając 5:7, 1:6 z Igą Świątek.

Weronika Kudiermietowa zapytana o Świątek i Sabalenkę. Tak odpowiedziała

Weronika Kudiermietowa podkreśla jednak, że postrzega się przede wszystkim jako singlistkę. I ma nadzieję, że jej deblowy triumf na Wimbledonie będzie dla niej trampoliną także w grze pojedynczej.

We wspomnianym wywiadzie Rosjanka została zapytana o to, czy już rozumie, jak osiągnąć poziom Aryny Sabalenki. Odpowiadając, szeroko odniosła się do Białorusinki, lecz o Polce nie wspomniała choćby jednym słowem.

- Aryna osiąga świetne wyniki, gra bardzo konsekwentnie, trudno do niej dorównać, to wciąż nieco inny poziom. Wiem, ile pracuje, ile wysiłku i energii w to wkłada. Kiedyś bardzo często się komunikowałyśmy, byłyśmy przyjaciółkami, nawet mieszkałam z nią przez jakiś czas. Ona ma swoje trudności, przeszła przez różne etapy życia. Nie zostaje się supergwiazdą z dnia na dzień. Trzeba przejść długą drogę, żeby tam dotrzeć. A Aryna naprawdę zasługuje na to, gdzie jest - stwierdziła Weronika Kudiermietowa.

I dodała: - Poza tym uważam, że porównywanie się z kimś jest niewłaściwe - każdy człowiek, każda osobowość jest wyjątkowa. Dlatego nie staram się być do kogoś podobna. Jestem sobą i staram się dobrze wykonywać swoją pracę. A potem, jak Bóg pozwoli, to pójdzie dobrze. Nie potrafię przewidzieć, jak to wszystko się potoczy, czy odniosę jeszcze większe zwycięstwa. Oczywiście, że chcę i robię wszystko, żeby tak było.

Na koniec 28-latka przyznała, że mimo niegdyś bardzo zażyłej znajomości, teraz Aryna Sabalenka nie pogratulowała jej triumfu na Wimbledonie. - Teraz mniej się komunikujemy. Jest tenisistką numer jeden na świecie, ma duży team, nie rozprasza się i praktycznie z nikim nie rozmawia - stwierdziła.

