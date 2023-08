Padła diagnoza po porażce Igi Świątek. Jasne stanowisko w sprawie Polki

Iga Świątek mogła podchodzić do sobotniego półfinału turnieju WTA 1000 w Montrealu ze spokojem ducha. Była bowiem pewna tego, że bez względu na rezultat spotkania, wciąż zachowa pozycję liderki światowego rankingu. Ba, Aryna Sabalenka, którą wyeliminowała już w 1/8 finału Ludmiła Samsonowa , nie będzie miała szans na to, by strącić Polkę z fotelu liderki światowego rankingu przynajmniej do czasu zakończenia wielkoszlemowej rywalizacji na US Open.