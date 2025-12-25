Profesjonalni tenisiści i tenisistki u szczytu swoich karier rzadko mają czas na odwiedzanie rodziny, nie mówiąc już o innych aktywnościach, czy edukacji. Gdy w grę wchodzą sukcesy na korcie, a co za tym idą gigantyczne pieniądze, większość z nich wybiera taką ścieżkę, aniżeli próba łączenia startów i treningów z nauką. Nie inaczej było w przypadku Igi Świątek.

17 lipca Polka rozbiła w finale Wimbledonu Amandę Anisimovą, sięgając po swój szósty, ale prawdopodobnie najcenniejszy, tytuł wielkoszlemowy. Nieco ponad miesiąc wcześniej świętowała 24. urodziny. W tym wieku większość studentów kończy "licencjat" i odbiera dyplom, mogąc się już pochwalić wykształceniem wyższym. A jak to wygląda w przypadku raszynianki?

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakie wykształcenie ma Iga Świątek? Maturę zdała śpiewająco

Mało kto wie o tym, jakie wykształcenie ma Iga Świątek. Tajemnicą nie jest, że nie zdecydowała się uczęszczać na studia. Pogodzenie nauki na uczelni z karierą w tenisie na tak wysokim poziomie byłoby niemożliwe.

Świątek edukację rozpoczęła od szkoły podstawowej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie. Tam też uczęszczała lata później do gimnazjum. Liceum ukończyła w 2020 roku, a konkretnie Niepubliczne Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie.

Niedługo po zwycięstwie na Roland Garros w 2020 roku pochwaliła się swoimi wynikami z egzaminu maturalnego, który zdała bez problemu. Z języka polskiego uzyskała 83 procent, a z angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym - maksymalne 100 procent, co robi wrażenie. Rozszerzenia wypadły niemal równie dobrze: 96 proc. z angielskiego i 66 proc. z matematyki.

24-latka ma świadomość, jak ważnym czynnikiem do osiągania sukcesów w sporcie jest rozwój intelektualny, dlatego regularnie zatapia się w lekturze książek, a do tego aktywnie uczestniczy w akcjach promujących czytelnictwo.

Jako że ukończyła liceum, Iga Świątek na ten moment może pochwalić się wykształceniem średnim. Niewykluczone jednak, że nieco później, a może już po zakończeniu kariery tenisistki zdecyduje się na podjęcie studiów.

Iga Świątek AKPA

Iga Świątek AFP