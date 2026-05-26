Oto werdykt ws. Świątek. Na godziny przed meczem

Iga Świątek zdaje się wracać na dobre tory. Oczywiście nie sposób wyciągnąć taki wniosek po pierwszej rundzie turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, gdy po drugiej stronie siatki stoi 17-letnia Emerson Jones. Australijka nie stworzyła Idze wielkich problemów.

Patrząc jednak na szerszy obraz tego, co dzieje się wokół Igi od początku maja, można stwierdzić, że sytuacja Polki znacząco się poprawiła. Pierwsze sygnały zmiany na dobre dostaliśmy podczas turnieju w Rzymie. Ten rozpoczął się dla Igi od wymagającej batalii z Caty McNally.

Świątek na ustach legendy. Nie ma złudzeń

Później wszystko potoczyło się po myśli Raszynianki aż do emocjonującego półfinału. Z tym bagażem pozytywnych doświadczeń Świątek przyjechała do Paryża znów w roli mocnej kandydatki do tytułu. Mats Wilander właściwie nie ma co do tego złudzeń. - Wygląda na to, że pokonanie Igi Świątek na tym korcie jest niemożliwe - zawyrokował cytowany przez portal "Tennis365.com".

- Wiem, że to możliwe, ale podoba mi się, że nie jest taka agresywna. Była bardzo, bardzo agresywna przez ostatnie kilka lat i to nie zadziałało. Teraz wróciła - kontynuował siedmiokrotny mistrz turniejów rangi Wielkiego Szlema, w tym trzykrotny triumfator samego Roland Garros.

Do dyskusji włączył się Francuz Henri Leconte. - Wróciła tam, gdzie chciała, na French Open, trzyma się linii końcowej i atakuje. Lepiej się porusza. Myślę, że praca, którą wykonała z Roigiem, bardzo jej pomaga. Kiedy gra w ten sposób, potrafi być groźna. Można o niej myśleć (jako o pretendentce do tytułu przyp. red.) - ocenił były piąty tenisista świata.

Trudno liczyć, aby w drodze do kolejnego paryskiego triumfu Idze pomogły rywalki. Jej drabinka od trzeciej rundy rywalizacji wygląda bowiem wręcz koszmarnie. Wszystko może zacząć się od misji, która dotychczas pozostaje dla Igi niemożliwa - pokonanie Jeleny Ostapenko. Najpierw panie muszą wygrać swoje środowe mecze.

