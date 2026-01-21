Oto "tajemnica" Igi Świątek. To jemu wiele zawdzięcza. Nawet Sabalenka zwróciła uwagę

W poniedziałkowym meczu Igi Świątek z Yue Yuan po raz kolejny okazało się, jak istotne w zawodowym sporcie jest przygotowanie fizyczne. Chinka prowadziła w pierwszym secie z Polką 5:3, ale jakość jej gry znacznie spadła, gdy zaczęła opadać z sił i nogi przestały nadążać za górą ciała przy uderzeniach. Skończyło się na awansie Raszynianki po dwóch partiach (7:6, 6:3).

Kondycja Świątek od dawna jest obiektem podziwu kibiców, ekspertów i trenerów. Chwalił ją też Maciej Synówka na łamach "Skarbu Kibica" "Przeglądu Sportowego". Wie, co mówi, bo obserwował ją w akcji już w 2016 roku na paryskich kortach.

Iga zawsze, od czasu gry jako 15-letnia juniorka była najsprawniejszą dziewczyną w drabince. Podparła to ogromną pracą i przełożyła do zawodowego tenisa

Za "tajemnicą sukcesu" Świątek stoi Maciej Ryszczuk. Dołączył do sztabu w 2020 roku, gdy głównym szkoleniowcem tenisistki był jeszcze Piotr Sierzputowski. - Koronawirus znacznie pokrzyżował moje treningi z innymi sportowcami, a nas połączył. Przekornie można powiedzieć, że dzięki covidowi pracujemy razem. Można więc na ręce koronawirusa złożyć podziękowania - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".

Synówka i Sabalenka są zgodni. Świątek i Gauff w czołówce pod względem fizyczności

- Trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta w jednej osobie może szczegółowo planować połączenie treningu i odpoczynku. Dzięki temu tak naturalnie sprawna dziewczyna jak Iga może ciągle się poprawiać. Ryszczuk wie, jak wyciągnąć z niej sportowego maksa, ale też jak po wysiłku szybko i skutecznie się zregenerować. Świątek jest dla mnie w TOP3 w tourze, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. Tę trójkę tworzy razem z Coco Gauff i Aryną Sabalenką. To naturalnie sprawne zawodniczki, które są gotowe zrobić więcej i mądrzej niż inne - dodawał Synówka.

Co ciekawe, z taką diagnozą zgodziłaby się sama Sabalenka. Przypomnijmy, co mówiła we wrześniu w podcaście Jaya Shetty'ego.

- Coco i Iga. One stanowią największe wyzwanie pod względem fizycznym. Poruszają się naprawdę świetnie, po niektórych uderzeniach, które z innymi byłyby kończące, trzeba odbudowywać wymianę. Nie jest łatwo zachować siłę mentalną i fizyczną na to, że piłka za każdym razem wróci. Trzeba być naprawdę silną fizycznie, żeby sobie poradzić z tą intensywnością - przyznała.

Iga Świątek AKPA

Aryna Sabalenka Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Maciej Ryszczuk w towarzystwie Darii Abramowicz, odpowiadającej za przygotowanie mentalne Igi Świątek Foto Olimpik AFP

