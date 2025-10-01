Oto skutki sensacji i 0:6 Świątek w Pekinie. Sabalenka już bardzo blisko tytułu

Tuż przed spotkaniem Igi Świątek z Emmą Navarro na drugim co do wielkości korcie w Narodowym Centrum Tenisowym w Pekinie Mirra Andriejewa przegrała po trzysetowym boju z Brytyjką Sonay Kartal. To była ogromna sensacja, ale przecież bukmacherzy i tak jeszcze gorzej oceniali szanse Navarro w meczu z Polką, choć dzieli je w rankingu tylko 15 miejsc, a nie ponad 70, jak u Rosjanki i Brytyjki.

Scenariusz był prosty, Iga miała po raz 14. zameldować się w najlepszej ósemce turnieju w tym roku, znów zmniejszyć straty do Aryny Sabalenki w rankingu. A później od piątku do niedzieli powalczyć o kolejne trzy zwycięstwa, tytuł w stolicy Chin i ponad milion dolarów nagrody.

Plan został popsuty już dzisiaj, w starciu z Navarro, która w styczniu w meczu z Igą wygrała zaledwie trzy gemy. Dziś to ona dała pokaz, jak należy grać cierpliwie i konsekwentnie.

Pekin był szansą dla Igi Świątek w pogoni za Aryną Sabalenką. Ta szansa nie została wykorzystana

Iga Świątek w rankingu WTA traciła do Sabalenki niemal 2,5 tys. punktów. W tym prowadzonym "na żywo", uwzględniającym już odjęcie 215 oczek Białorusince za zeszłoroczną edycję China Open oraz dodanie 120 Polce za awans do czwartej rundy. Dziś Iga grała o kolejnych 95 punktów, a pokaźne zdobycze pojawią się dopiero później, za półfinały, finał czy końcowe zwycięstwo.

Sytuację w walce o pozycję numer 1 na świecie bardziej oddaje ranking WTA Race - obejmujący tylko zawody rozegrane w tym sezonie. W nim bowiem strata Igi do Aryny była dużo mniejsza, dziś wynosiła niecałe 1500 punktów. A przecież jeszcze 880 było do zdobycia.

To zaś pozwoliłoby Polce zbliżyć się do Sabalenki na dystans niespełna 600 punktów. Jak najbardziej możliwy do odrobienia w Wuhanie, gdzie za tytuł jest 1000 oczek. Oraz w finale sezonu w Rijadzie - pięć zwycięstw w Arabii Saudyjskiej zagwarantuje 1500 punktów.

Dziś to już nieaktualne, strata Igi Świątek w rankingu WTA Race wynosi 1457 punktów, na dwa turnieje przed końcem zmagań w sezonie. Białorusinka jest więc o krok od powtórzenia osiągnięcia z poprzedniego sezonu, gdy wygrała całą rywalizację w WTA. Iga zaś będzie potrzebowała "sportowego cudu", być może nawet większego niż dwa lata temu w Cancun.

Ranking WTA "na żywo" po meczu Igi Świątek:

1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt

2. Iga Świątek - 8553 pkt

3. Coco Gauff - 7088 pkt (wciąż gra w Pekinie)

4. Amanda Anisimowa - 5204 pkt (wciąż gra w Pekinie)

5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt

6. Madison Keys - 4459 pkt

7. Jessica Pegula - 4383 pkt (wciąż gra w Pekinie)

8. Jasmine Paolini - 4156 pkt (wciąż gra w Pekinie)

9. Jelena Rybakina - 3833 pkt

10. Qinwen Zheng - 3678 pkt

