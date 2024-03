W przypadku awansu Igi Świątek do półfinału, 22-latka trafi na zwyciężczynię wspomnianego starcia Potapowej z Kostiuk. Na poziomie zawodowym Polka rywalizowała wyłącznie z Ukrainką. Miało to miejsce podczas Roland Garros w 2021 roku. Wówczas raszynianka wygrała to spotkanie 6:3, 6:4. Z obiema tenisistkami zagrała jednak na szczeblu juniorskim. Rosjanka potrafiła znaleźć sposób na naszą zawodniczkę podczas juniorskiego szlema w Paryżu osiem lat temu. Ten mecz nie zalicza się jednak do oficjalnych statystyk WTA, gdyż brane są pod uwagę wyłącznie zawodowe zmagania.