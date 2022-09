Oto rywalka Igi Świątek w kolejnej rundzie. Silna zawodniczka

Iga Świątek Iga Świątek stoczyła zacięty mecz. Co się stało w drugim secie?

Godzinę wcześniej rozstawiona z numerem jeden Polka pokonała Amerykankę Lauren Davis 6:3, 6:4. Z Niemeier nie miała wcześniej okazji grać.

23-letnia tenisistka z Dortmundu w światowym rankingu zajmuje dopiero 108. miejsce, ale z dobrej strony zaprezentowała się już w tegorocznym Wimbledonie. W londyńskiej imprezie dotarła do ćwierćfinału, jednak z powodu wykluczenia zawodników z Rosji oraz Białorusi nie przyznawano za nią punktów do rankingu.

W US Open na otwarcie pokonała Amerykankę Sofię Kenin 7:6 (7-3), 6:4, a w drugiej rundzie Julię Putincewą z Kazachstanu 6:4, 6:3.

Wimbledon i ta przeklęta trawa Igi Świątek! [GRA NAWROTA o Wimbledonie]

