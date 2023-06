Oto problem Igi Świątek. Ekstremalny uchwyt. "Rozmawiałem o tym z Tomkiem"

Wojciech Fibak: W Paryżu było kilka zawodniczek mogących wygrać z Igą. Na Wimbledonie - będzie co najmniej kilkanaście

Wojciech Fibak: - Mówię już od miesięcy, że na wszystkich nawierzchniach jest OK, szybszych, wolniejszych, czy to cement, beton, korty ziemne wolniejsze, jak w Rzymie czy Paryżu, czy też szybsze. Ona sobie wszędzie tam radzi, bo jest absolutnym fenomenem tenisa. A mimo że wygrała na Wimbledonie turniej juniorski, to trawa jest dla niej wyzwaniem. To głównie przez ekstremalny uchwyt forhendowy, gdzie trochę inne jest odprowadzenie rakiety, często z tym uchwytem gra się nieczysto, nie trafia środkiem rakiety. To trochę rozbija rytm gry, więc rozumiem tu Igę, że jakoś nie pała miłością do tej nawierzchni.