Oto prawda o wyborze Roiga. Dlatego Świątek wzięła Hiszpana. Zdecydował jeden telefon

Iga Świątek nie zaczęła dobrze trwającego sezonu. Polka najpierw z kiepskiej strony pokazała się podczas reprezentacyjnego United Cup, gdzie przegrała, choćby z Belindą Bencić po wygraniu pierwszej partii. Podczas Australian Open nie było lepiej. Iga odpadła już w ćwierćfinale.

Później przyszły kolejne turnieje, które nie były tak udane, jakby tego chciała sama Iga. Najdalej docierała do kolejnych ćwierćfinałów, w których przegrywała. Kulminacją złej dyspozycji było to, co wydarzyło się podczas imprezy rangi WTA 1000 w Miami. W drugiej rundzie Świątek mierzyła się z Magdą Linette.

Hiszpan zdradził, czemu Świątek wybrała Roiga. O tym nikt nie mówił

Iga wygrała pierwszą partię bez większych kłopotów, żeby w dwóch kolejnych zaznać goryczy porażki i odpaść z rywalizacji o tytuł. Porażka była sensacyjna, rozpisywały się o niej zagranicznej media, trąbiąc wprost o kryzysie naszej najlepszej tenisistki. Szerokim echem odbił się jeden z tekstów w "Mundo Deportivo".

Rafał Sierhej, Interia Sport: 20 marca po porażce Świątek w swoim artykule dla "Mundo Deportivo" napisałeś "Gwiazda tenisa w kryzysie". Te słowa padły po sensacyjnej porażce Świątek z Linette w Miami. Spodziewałeś się, że tekst będzie też pożegnaniem z Wimem Fissettem?

Angel Rigueira, "Mundo Deportivo": Spodziewałem się jakiejś zmiany, bo Iga była jakby na zewnątrz tego wszystkiego . A najłatwiejszą zmianą jest zawsze trener. To klasyczny przypadek w świecie sportu

Jak odebrałeś wybór Francisco Roiga? Jak na razie w cyklu WTA nie potrafił udowodnić, że może poprowadzić tenisistkę do takich wyników jak z Rafą.

Rafa Nadal jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o dążenie do samodoskonalenia i przekonanie, że trzeba dążyć do bycia lepszym każdego dnia.

Iga zadzwoniła do Rafaela z prośbą o trenera, a Rafael wybrał trenera, któremu ufał i który bardzo mu pomógł, zarówno pod względem technicznym, jak i pozytywnej etyki pracy. Nie sądzę, żeby chodziło o wyniki, ale o to, że Roig rozumie potrzeby kogoś, kto zawsze musi wygrywać, tak jak było w przypadku Nadala i Świątek. Roig to dobry wybór, zarówno ze względu na swoją wiedzę, jak i charakter.

Pierwszy miesiąc pracy Roiga z Igą był trudny. Porażka w ćwierćfinale w Stuttgarcie, krecz w trzeciej rundzie w Madrycie i jeszcze ta koszmarna kontuzja na treningu w Rzymie...

Rafa Nadal zawsze powtarzał, że w tenisie nie da się dojść od zera do setki; to musi być ciągła i konsekwentna praca. To ugruntowana filozofia. Z cierpliwością, bez pośpiechu. Zaangażowanie Roiga w pracę z Igą Świątek zostało udowodnione w Rzymie powrotem na kort po operacji.

Oglądałeś turniej w Rzymie, czy tam widziałeś już tę namiastkę "starej Igi"?

Widzę, że Iga nabiera coraz większej wiary w siebie. A gdy odzyska poczucie własnej wartości i pewność siebie, jej tenis przyjdzie sam. To, jak zagra na Roland Garros, będzie kluczowe - czy uda jej się opanować nerwy, które ją hamują. To może być trampolina, jeśli osiągnie dobry wynik, ale jeśli sprawy nie pójdą po jej myśli, będzie musiała dać się przekonać, żeby robić to krok po kroku. Jest bardzo wymagająca wobec siebie.

Co zmienił Roig w tenisie Polki w tym krótkim czasie? Dlaczego po trudnym meczu z McNally w 2 rundzie nagle rozbiła Cociaretto, Osakę i Pegulę? To nie są słabe tenisistki.

Szczegóły techniczne mogą być oczywiście ważne, ale ja wierzę bardziej w zaufanie, w obudzenie jej naturalnego tenisa. Potrzebowała trenera, którego mogłaby słuchać, a z Fissette'em już tego nie było. Dzięki wsparciu Rafaela Nadala łatwiej jej uwierzyć w filozofię Roiga.

Przed nami Roland Garros. Iga wciąż jest królową tych kortów. Nawet w poprzednim sezonie po koszmarnym Rzymie w Paryżu dotarła do półfinału, w którym postawiła się Sabalence. Teraz podchodzi do turnieju w lepszej sytuacji. Według wielu jest faworytką, ale losowanie w mojej opinii miała naprawdę wymagające.

Zdobywszy czterokrotnie Rolanda Garrosa, wie, jak sobie radzić w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest w dobrej, czy złej sytuacji. Jest jedną z faworytek, a nie jedyną, jak w poprzednich latach. Owszem, to może być pierwszy tytuł Roiga, a on wie też, jak wygrywać Rolanda Garrosa z ławki trenerskiej, ale musimy poczekać i zobaczyć, jak zagrają wszystkie tenisistki.

Sabalenka i Rybakina również nie są w szczytowej formie, Gauff ma problemy, Switolina ma trudności z kończeniem turniejów wielkoszlemowych, a Andrejewa nie rozkręciła się jeszcze na dobre. To bardzo wyrównany turniej. Doświadczenie Świątek może być decydujące. Wszystko zależy od niej, od jej umiejętności panowania nad emocjami. Widzę, że częściej się uśmiecha. To dobry znak. Zaczęła znów cieszyć się życiem, a nie tylko cierpieć na korcie.

Iga Świątek turniej rozpocznie od starcia ze zdecydowanie niżej notowaną rywalką. W pierwszej rundzie Polka zmierzy się ze 136. zawodniczką rankingu WTA - Emerson Jones. Relacja z tego spotkania na żywo na Sport.Interia.pl.

