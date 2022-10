Oto "piekarnia" Igi Świątek, bajgle kręcą się aż miło. Rekordowy rok!

Słynna Amerykanka w 2013 roku wygrała bowiem aż 25 setów 6-0 - od 2000 roku nikt się nawet nie zbliżył do jej osiągnięcia. Aż do tego roku i występów Igi Świątek, która - szczególnie w pierwszym półroczu - osiągała fenomenalne wyniki. Jesienią gra już trochę mniej, ale akurat w San Diego dołożyła do swojego dorobku dwa kolejne "bajgle" - po 6-0 odprawiła w drugim secie Coco Gauff w ćwierćfinale i w finale w trzeciej partii Donnę Vekić. To jej numery 20 i 21!

Czy Iga Świątek jest więc w stanie wyprzedzić, albo chociaż dogonić, słynną Serenę? Jest - i to mimo rezygnacji z turnieju WTA 1000 w Guadalajarze oraz finałów Billie Jean King Cup. Polka zagra jeszcze w WTA Finals - możemy założyć, że rozegra wszystkie trzy spotkania w fazie grupowej, półfinał i finał. Wciąż pozostaje jej do wygrania 10 setów. Będzie pewnie o to trudno, ale może po dwutygodniowym odpoczynku Igę będzie stać na kolejne niesamowite rzeczy?

Wszystkie bajgle Igi Świątek w 2022 roku

1. Herriet Dart (1 runda, Australian Open, styczeń)

2. Daria Kasatkina (3 runda, Doha, luty)

3. Anett Kontaveit (Finał, Doha, luty)

4. Anhelina Kalinina (2. runda, Indian Wells, marzec)

5. Madison Keys (ćwierćfinał, Indian Wells, marzec)

6. Viktorija Golubić (2. runda, Miami, marzec)

7. Madison Brengle (3. runda, Miami, marzec)

8. Naomi Osaka (finał, Miami, kwiecień)

9. Andreea Prisacariu (BJK Cup, kwiecień)

10. Andreea Prisacariu (BJK Cup, kwiecień)

11. Mihaela Buzarnescu (BJK Cup, kwiecień)

12. Elena-Gabriela Ruse (2. runda, Rzym, maj)

13. Bianca Andreescu (ćwierćfinał, Rzym, maj)

14. Łesia Curenko (1. runda, French Open, maj)

15. Alison Riske-Amitraj (2. runda, French Open, maj)

16. Quinwen Zheng (4. runda, French Open, maj)

17. Jana Fett (1. runda, Wimbledon, czerwiec)

18. Jasmine Paolini (1. runda, US Open, sierpień)

19. Julie Niemeier (4. runda, US Open, wrzesień)

20. Coco Gauff (ćwierćfinał, San Diego, październik)

21. Donna Vekić (finał, San Diego, październik)

To całkiem zabawne - Iga Świątek o swojej "piekarni"

Jak widać, na tej liście większość spotkań stanowią wygrane Polki w pierwszym półroczu. Do "bajgli" wróciła po dwumiesięcznej przerwie w Nowym Jorku. Zresztą po pokonaniu Niemki Julie Niemeier w US Open została zapytana przez jedną z dziennikarek o "bajgle Igi Świątek". Reprezentantka Polski odpowiedziała wówczas rozbawiona: - Widziałam nawet na Twitterze profil "Piekarnia Igi Świątek". To całkiem zabawne, ale nie skupiam się na tym w trakcie gry - mówiła wówczas Iga.

Postęp, jaki Polka zrobiła w tym sezonie, jest widoczny także w wynikach... poszczególnych setów. W tym roku gra ich więcej, zdecydowanie więcej też wygrywa 6-0. W poprzednim sezonie wygrała tak siedem setów, przegrała zaś dwa: z Garbiñe Muguruzą w Dubaju i Darią Kasatkiną w Eastbourne. W tym roku jej bilans to... 21-0! Żadna z rywalek nie zdołała w taki sposób ograć naszej tenisistki. Trzykrotnie, Danielle Collins w AO, Jelena Ostapienko w Dubaju i Alize Cornet w Warszawie, prowadziły już 4-0 i za każdym razem Polka wygrywała piątego gema.

Polka goni Serenę Williams. W tym roku będzie jednak trudno

Polka wygrała więc już 21 setów do zera w tym roku kalendarzowym - goni więc ambitnie Serenę Williams. Amerykanka w swoim niesamowitym 2013 roku, gdy wygrała 76 z 81 spotkań, aż w 25 setach triumfowała bez straty gema. Co ciekawe, 13 bajgli zanotowała w samych turniejach Wielkiego Szlema. Drugie miejsce Igi i tak jest niezagrożone. Klasyfikacja "bajgli" od 2000 roku wygląda bowiem tak: