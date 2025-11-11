Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto "obsesja" Świątek. Fissette nie bał się tego ujawnić. "Ona naprawdę"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek zakończyła kolejny w karierze sezon WTA. Znów raz nasza reprezentantka znalazła się w gronie światowej elity, dzięki czemu wystąpiła na Finalsach w Rijadzie, gdzie zmagania zakończyła na fazie grupowej. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju w stolicy Arabii Saudyjskiej o swojej zawodniczce wiele opowiadał sam Wim Fissette. W pewnym momencie Belg zdradził, co jest "obsesją" Świątek.

Iga Świątek i jej trener Wim Fissette
Iga Świątek i jej trener Wim FissetteCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP

Po porażkach z Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimową jasnym stało się, że w tym roku znów nie ujrzymy Igi Świątek w półfinale WTA Finals. Tak czy inaczej, 2025 rok był dla 24-latki wyjątkowy. Choć wiosną zawodziła na ukochanej mączce, to chwilę później triumfowała w efektownym stylu na Wimbledonie, co od zawsze było jej marzeniem.

Łącznie w tym sezonie Świątek sięgnęła po trzy tytuły. Oprócz Londynu zwyciężała również w Seulu i Cincinnati. Dzięki temu wciąż jest wiceliderką światowego rankingu. To olbrzymi sukces, choć z drugiej strony przez cały rok nie udało się wyprzedzić Aryny Sabalenki, która na fotelu liderki zasiada od października zeszłego roku.

Fabian Marozsan - Arthur Rinderknech. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Fissette powiedział to publicznie. Zdradził, co jest "obsesją" Świątek

Po zakończeniu turnieju w Rijadzie jasnym stało się, jaką przewagę nad Polką ma Białorusinka. "Oficjalnie różnica między nimi powiększyła się o 800 punktów, teraz wynosi 2475 punktów. Można więc założyć, że Białorusinka ma bardzo dobrą sytuację przed zmaganiami w Australii i względny spokój aż do marcowych turniejów w USA" - pisał Andrzej Grupa, tenisowy ekspert Interii Sport.

Kilka słów nt. rywalizacji Świątek z Sabalenką o pierwsze miejsce w rankingu w podcascie Dubbelspel powiedział sam Wim Fissette. Belg nie ukrywał, że jego zawodniczka... nieustannie myśli o powrocie na szczyt. Porównał naszą rodaczkę do innych tenisistek, z którymi miał okazję pracować. Te również marzyły o "jedynce", jednak większym priorytetem były triumfy na Wielkich Szlemach. W przypadku Igi Świątek jest nieco inaczej.

Ona jest graczem rankingowym. Ona naprawdę marzy o tym, aby znów być numerem jeden
ujawnił Fissette.

Trener ostatniej mistrzyni Wimbledonu bardzo obszernie wypowiedział się nt. współpracy ze Świątek. - W takiej sytuacji można pomyśleć: Hmm, być może za bardzo skupiam się na rankingu, a za mało uwagi poświęcam na rozwój - tłumaczył. Fisette ujawnił, że w końcu Polka zaufała jego metodom treningowym i stała się otwarta na zmiany.

Ponadto Belg opowiedział także o specyfice swojej pracy, która ogranicza jego kontakt z rodziną. - Jeżdżę po świecie, choć dzięki technologii dziś mogę codziennie jakiś czas spędzić z dziećmi. A gdy zawodniczka nie gra akurat turnieju i chce gdzieś potrenować, to raczej w swoim kraju. A ja muszę się dostosować - słyszymy.

Lada moment Iga Świątek - pierwszy raz od 2023 roku - wystąpi w Polsce. W piątek i w niedzielę w Gorzowie nasza kadra zmierzy się z tenisistkami z Nowej Zelandii i Rumunii w Billie Jean King Cup.

Sportowczyni w jasnym stroju sportowym i fioletowej czapce z daszkiem, trzyma rękę przy czapce na tle ciemnego, rozmytego tła.
Iga ŚwiątekArtur WidakAFP
Kobieta ubrana w sportową koszulkę i czapkę z daszkiem, z torbą sportową na ramieniu. Wyraz twarzy skupiony, otoczenie lekko rozmyte, światła tworzą sportową atmosferę.
Iga ŚwiątekSTRAFP
Dwoje ludzi na korcie tenisowym podczas treningu, mężczyzna trzyma kilka piłek tenisowych i tłumaczy coś kobiecie ubranej w fioletowy strój sportowy, oboje mają czapki z daszkiem, w tle niebieska siatka oddzielająca kort.
Wim Fissette i Iga Świątek, 15.08.2025 r.ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

