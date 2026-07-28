Oto niespełnione marzenie Igi Świątek. Aż zamilkła. "Zawsze chciałam"

6:7 (9), 2:6 - takim wynikiem z perspektywy Igi Świątek zakończył się mecz trzeciej rundy Wimbledonu z Alexandrą Ealą. W tym sezonie Polka nie dotarła jeszcze do żadnego finału. Najlepiej poszło jej w Rzymie, gdzie przegrała z Eliną Switoliną na etapie półfinału.

Nie da się ukryć, że sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa jest daleka od swojej optymalnej formy. Jak na razie niewiele pomogła praca Francisco Roiga, który zastąpił Wima Fissette'a. Jednocześnie martwić może przede wszystkim kondycja mentalna Świątek.

Iga Świątek opowiedziała o swoim niespełnionym marzeniu podróżniczym

Po zakończeniu zawodów w Londynie 25-latka udała się na zasłużone wakacje, aby zresetować głowę i naładować baterie przed powrotem na kort. W jej mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia, na których widzimy jej wypoczynek na dmuchanym materacu w skalistej zatoce.

Świątek niejednokrotnie udowadniała, że podróże są jej pasją. I również elementem pracy, skoro w trakcie jednej kampanii odwiedza kilka kontynentów i mnóstwo krajów. Są jednak miejsca na mapie, na których nie miała jeszcze okazji zagościć.

- Czy masz jakieś niespełnione marzenie podróżnicze? - zapytała ją Natalia Szymańczyk w swoim podcascie.

- Tak, dużo - odpowiedziała Iga Świątek, po czym zamilkła na dobrych kilka sekund. - Ogólnie to Islandia. Zawsze chciałam tam polecieć, zobaczyć zorzę. To klimat, do którego zazwyczaj się nie wybieram. Islandia zajmuje pierwsze miejsce - doprecyzowała.

W cytowanej rozmowie była na ten moment liderka światowego rankingu poruszała przede wszystkim prywatne tematy. Sama autorka podcastu powiedziała wprost, że chce poznać ją jako człowieka, a nie tylko sportowca.

Na początku sierpnia Świątek wystąpi na turnieju WTA 1000 Toronto.

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





Frances Tiafoe - Terence Atmane. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport