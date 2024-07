Oto najnowsza prognoza medalowa igrzysk. Jak Polacy? Złota nie tylko Iga!

W Paryżu do zdobycia czeka aż 329 tytułów mistrzowskich. Rozdanych zostanie łącznie 1041 medali. Ta liczba to pochodna zasad rywalizacji w boksie, judo, taekwondo i zapasach, gdzie przyznawane są dwa brązowe krążki.

Tylko Świątek i Mirosław ze złotem? W medalowej prognozie 14 polskich krążków

Włoski serwis przewiduje, że gwiazdą naszej ekipy będzie Iga Świątek, która na korcie okaże się bezkonkurencyjna zarówno w grze pojedynczej, jak i w mikście. Po złoto sięgnąć ma także Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej.

Do stolicy Francji wybiera się 213 naszych sportowców. W olimpijskiej ekipie znalazły się więc dwie osoby więcej niż przed trzema laty w Tokio. To głównie efekt kwalifikacji obu siatkarskich drużyn, co udało nam się osiągnąć po raz pierwszy od 2008 roku.