- Z mojej perspektywy wyglądało to bardzo dobrze. Bardzo cieszę się z wyniku i atmosfery w hali oraz występów zawodniczek, które pokazały charakter i świetnie poradziły sobie z oczekiwaniami. Łatwo jest powiedzieć, że nie ma z kim przegrać, a trochę trudniej wyjść przed 6000 ludzi i potwierdzić jakość. Miałem tego świadomość i brawa dla dziewczyn, że tak sobie poradziły - od solidnej porcji pochwał rozpoczął rozmowę Dawid Celt, kapitan polskiej kadry.

Iga Świątek w kwietniu znów w kadrze? Wymowna reakcja

Na spotkanie z mediami przybył przed godziną 21, a towarzyszyła mu trójka zawodniczek: Martyna Kubka, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Wcześniej na spotkanie dotarła w pojedynkę Iga Świątek. I wydaje się, że było to bardzo trafne posunięcie, bo dzięki temu pozostałe reprezentantki miały okazję, aby przez dłuższy czas skonfrontować się z pytaniami.

Iga Świątek, wygrywając mecze singlowe z rywalkami z Nowej Zelandii i Rumunii, w których na korcie spędziła około 107 minut, udowodniła dokładnie to, co wiedzieliśmy już wcześniej. Jest absolutną liderką reprezentacji Polski i byłoby wspaniale, gdyby kalendarz w sezonie WTA pozwolił jej godzić obowiązki indywidualne z przywilejem reprezentowania swojego kraju.

Wiadomo już, że decydująca faza eliminacji do finału Billie Jean King Cup odbędzie się w kwietniu 2026 roku. I wiele osób zadaje sobie pytanie, czy wiceliderka światowego rankingu sposobi się, aby w tym terminie znów być asem w talii kapitana zespołu.

Iga Świątek wprost odniosła się do tej kwestii, czy bierze pod uwagę, aby na początku drugiego kwartału dołączyć do drużyny narodowej. I nie uniknęła jasnej odpowiedzi na to pytanie.

Biorę pod uwagę, ale przede wszystkim zobaczymy, gdzie ten mecz się odbędzie, bo to jest dla mnie najważniejsza kwestia.

Gdy przyszła kolei na spotkanie z Dawidem Celtem, wysłannik Interii zapytał byłego trenera swojej żony Agnieszki Radwańskiej, jak wygląda "kuchnia" w tej kwestii. To znaczy, czy prowadzone są bardzo wstępne rozmowy z Igą oraz jej zespołem, a także jakie z jego perspektywy są szanse na to, że Świątek znów będzie potężnym wzmocnieniem.

Celt zaczął jak dobry aktor w teatrze pantomimy, czyli wymowną miną i uśmiechem zbudował podwaliny pod to, co kilka sekund później zaczął wyrażać słowem.

- Cały czas myślę o tym, o drużynie i reprezentacji. To nie jest tak, że tylko w czasie tych wyjazdów, więc jakieś małe rozmowy były. Jeszcze nic konkretnego, ale było. Na razie kluczowe jest to, iż musimy poczekać, co wydarzy się w kontekście losowania. Gdy już będziemy wiedzieć, gdzie i z kim gramy, wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć. Na razie chwilę się pocieszmy i poczekajmy na wyniki losowania - z optymizmem zaapelował o cierpliwość, spodziewając się, że do losowania dojdzie "na dniach". - Dobrze by się stało, żeby nie trzeba było jechać daleko. Jeśli nawet zagramy na wyjeździe, ale w Europie, to już będzie sukces - nadmienił.

"O mistrzu, ale jesteś super mistrzem". Iga zabawnie o Zmarzliku

Iga Świątek bardzo ciekawie, bo warsztatowo, zmierzyła się z pytaniem, jak oceniałaby cały 2025 rok, w którym przeżywała chwile chwały, ale też trudniejsze momenty. Tenisistka minione miesiące wyraźnie widzi o kolorowych barwach.

- Wiadomo, że bardzo pozytywnie. Jakikolwiek sezon, który ma w sobie zwycięstwo na Wimbledonie, brałabym w ciemno. Wygrałam w tym roku turnieje, których się nie spodziewałam. Myślałam, że jeszcze kilka lat zajmie mi zrozumienie, jak powinnam grać na trawie. Poprawiłam kilka aspektów, które wcześniej nie do końca wychodziły, jak odgrywanie szybkich i długich piłek, które dostawałam na forhend oraz poprawa pierwszego serwisu. Z tych rzeczy jestem bardzo zadowolona, ale na pewno mamy inne, nad którymi chcielibyśmy pracować przed kolejnym sezonem. Mam nadzieję, że to, co w tym roku wypracowałam, zepnie się z nowymi elementami - z nadzieją podkreśliła raszynianka, wiedząc że wówczas stałaby się jeszcze groźniejszą zawodniczką dla największych konkurentek.

Zabawnie odniosła się do kwestii spotkania, z pozycji sześciokrotnej triumfatorki Wielkich Szlemów, z sześciokrotnym mistrzem świata na żużlu, Bartoszem Zmarzlikiem. 30-latek był gościem specjalnym niedzielnych zawodów, pełniąc przy tym jedną z oficjalnych ról, mianowicie powierzono mu rzut monetą przed meczem Świątek. Iga zapytana, jak przebiegają takie zakulisowe pogawędki mistrzów, nieźle się rozbawiła.

- Rozmowy nawet z najlepszymi sportowcami nie wyglądają w stylu: "o mistrzu, ale jesteś super mistrzem, opowiadaj jak to jest być mistrzem" (uśmiech). Po prostu porozmawialiśmy jak normalni ludzie i to było bardzo miłe. Ja nigdy nie oglądałam Bartka na żywo, więc kiedyś chciałabym. Powiedziałam mu, że może za 10 lat, jak skończę karierę, a on jeszcze będzie jeździł. Kalendarz jest tak intensywny, że nawet gdy będzie jeździł w Warszawie, pewnie nie damy rady przyjechać. Ale fajnie byłoby zobaczyć go w akcji i cieszę się, że mogliśmy się spotkać - zaznaczyła.

Z Gorzowa - Artur Gac

Reprezentantki Polski z Igą Świątek na czele poznały potencjalne rywalki w półfinale BJK Cup Finals 2024

Dawid Celt to kapitan reprezentacji Polski, której najlepszą zawodniczką jest Iga Świątek

