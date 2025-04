Oto kolejna rywalka Świątek. "Stara" znajoma. Już straszy Polkę, 6:1 na koniec

Linda Noskova i Iga Świątek w czwartek zaczynały całą rywalizację w Mutua Madrid Open, piątym w tym roku turnieju o randze WTA 1000. Obie są w stolicy Hiszpanii rozstawione, a jednocześnie wiedziały już, że jeśli wygrają swoje spotkania, po raz siódmy staną naprzeciw siebie. I choć Polka i Czeszka miały przed sobą mecze-pułapki, to ostatecznie dojdzie do takiego właśnie starcia. Pierwszy raz w historii ich bojów zmierzą się na mączce. A to - w teorii - powinno być atutem 23-letniej Polki.

