Oto czego Świątek dokonała na Wimbledonie. Zareagowali nawet w Paryżu

Na start rywalizacji w LondynieIga Świątek w trzech setach pokonała Taylor Townsend. Momentami sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa i obrończyni tytułu Wimbledonu grała kapitalnie, precyzyjnie i pewnie. Niestety to przeplatało się ze zdecydowanie gorszymi fragmentami. Ostatecznie udało się wygrać 6:1, 2:6, 6:3.

W czwartek 25-latka zagrała z Karoliną Pliskovą, byłą liderką rankingu WTA. W pierwszym secie Polka oddała rywalce zaledwie jednego gema. W drugiej partii gra była nieco bardziej wyrównana, jednak w kluczowych momentach Raszynianka zachowała zimną krew. Nawet pomimo tego, że przegrywała już 0:2. Finalnie cieszyła się ze zwycięstwa 6:1, 6:3.

Iga Świątek pokonała Karolinę Pliskovą. Co na to eksperci?

"Iga dzisiaj topka" - napisał krótko Dawid Żbik.

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"Była liderka rankingu i obrończyni tytułu Iga Świątek pokonała na korcie centralnym byłą liderkę rankingu i finalistkę z 2021 roku Karolinę Plíškovą 6:1, 6:3. W następnej rundzie zmierzy się z Ealą lub Joint. Dobry występ" - czytamy na profilu Jose Morgado.

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"Fajnie po dłuższej przerwie obejrzeć mecz, w którym Iga Świątek spokojnie robi swoje. Bo nawet jak wpadła w turbulencje, to tylko chwilowe i spokojnie z nich wyszła. Jasne, że 6:1, 6:3 z Pliskovą w II rundzie Wimbledonu nie robi z Igi faworytki turnieju. Ale jest na czym budować" - twierdzi Łukasz Jachimiak.

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"Bardzo dobry mecz Igi, która zdołała dostosować grę do dnia z dużym wiatrem. Nie było łatwo kontrolować trajektorii piłki w takich warunkach. Miała doświadczoną przeciwniczkę jak Pliskova, która dobrze serwuje i ma osiągnięcia na trawie. 6:1 i 6:3 w 1h10" - pisze Mário Sérgio Cruz.

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"Iga Świątek broni tytułu z dominującym zwycięstwem w drugiej rundzie" - zareagowały władze Rolanda Garrosa.

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"Alex Eala pokonuje Mayę Joint 3-6, 6-2, 6-0, mszcząc się za porażkę w zeszłorocznym epickim finale w Eastbourne i szykując grunt pod wielki trzeci mecz z broniącą tytułu Igą Świątek" - odnotował Ben Rothenberg, odnosząc się do kolejnej rywalki reprezentantki Polski.

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"Obawiać się nie było czego, to już nie ta Pliszkova, co przed paru laty. Inną sprawą, że Iga grała lepiej niż przed dwoma dniami. Obawiać, jeśli już, to się można sobotniego meczu z Ealą…" - ocenia Adam Romer.

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Iga Świątek Henry Nicholls East News

Iga Świątek Karim JAAFAR / AFP AFP

Wimbledon 2026. Iga Świątek po meczu z Taylor Townsend EPA/TOLGA AKMEN PAP





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