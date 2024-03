- Nie jest prostą sprawą, by dopasować się do nawierzchni. Piłka będzie latała szybciej niż w Indian Wells. Świątek na pewno przyzwyczaiła się do warunków panujących w poprzednim turnieju. Teraz musi jak najszybciej się przestawić, co wcale nie będzie proste. Według mnie to największe wyzwanie dla Polki, która jest świetnie przygotowana biorąc pod uwagę kryteria fizyczności - powiedział komentator tenisowy Eurosportu.