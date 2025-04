Polka najpierw zatriumfowała nad Alexandrą Ealą , a później również wyeliminowała Lindę Noskovą . W końcu, we wtorkowe popołudnie, przypieczętowała swój triumf również i nad reprezentantką Rosji Dianą Sznajder .

Diana Sznajder i jej związki z Kremlem. 21-latka może wzbudzać kontrowersje

Sznajder bowiem to zawodniczka zdecydowanie lubiana na Kremlu - rosyjski dyktator Władimir Putin swego czasu, w dowód jej sportowych zasług, nominował ją oraz Mirrę Andriejewą do Orderu Przyjaźni. Co jednak istotniejsze ukraińskie media wskazywały na jej aktywność w sieci w obliczu trwającej w Ukrainie wojny.