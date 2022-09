Oto co motywuje rywalkę Świątek. Polka zagra w półfinale US Open

Oprac.: Paweł Pieprzyca Iga Świątek

Aryna Sabalenka wyznała, co ją motywowało do dobrej gry w US Open. Białorusinka będzie rywalką Igi Świątek w półfinale tego turnieju wielkoszlemowego. Mecz w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Zdjęcie Aryna Sabalenka i Iga Świątek / AFP