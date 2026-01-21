Oto co dzieje się ze Świątek. Była liderka ogłasza. Mówi wprost o Polsce

Iga Świątek tegoroczny turniej Australian Open rozpoczęła skutecznie, choć nie bez problemów, bo pochodząca z Chin kwalifikantka Yue Yuan przysporzyła jej nadspodziewanie dużo problemów. W pierwszym secie 27-latka doprowadziła nawet do tie-breaka, a w drugim ugrała trzy gemy.

Ostatecznie jednak górą była Polka, która walczy w Melbourne o skompletowanie Karierowego Wielkiego Szlema. A to sztuka, jaka wcześniej powiodła się tylko absolutnym legendom tenisa, na czele z Chris Evert, Martiną Navratilovą, Steffi Graf, Sereną Williams and Marią Szarapową czy Margaret Court.

Do tego grona dołączyć mogła swego czasu także triumfatorka Australian Open z 2004 roku, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa i dwukrotna zwyciężczyni US Open - Justine Henin. W koronie Belgijki zabrakło tylko Wimbledonu, choć dwukrotnie - w 2001 i 2006 roku - grała w finale londyńskiej imprezy.

Dzięki swoim doświadczeniom 43-letnia była liderka światowego rankingu doskonale wie, w jakim położeniu znajduje się Iga Świątek. I zabrała głos w jej sprawie.

Australian Open. Justine Henin o Idze Świątek. Oto z czym mierzy się Polka

Justine Henine nie ma wątpliwości, że polską drugą rakietę świata stać na to, żeby triumfować na kortach Australian Open. Ba, wyraziła nawet wiarę w to, że właśnie tak się stanie.

- Mam nadzieję, będzie w stanie wygrać Australian Open. Pogoń za tym jednym tytułem, którego nie wygrałaś, jest wyjątkowa. Ja walczyłam o Wimbledon przez wiele lat i nigdy tam nie zwyciężyłam. To wyzwanie, ale jedno z tych pozytywnych - cytuje wypowiedź Belgijki dla TNT portal Tennis365.

Justin Henin podkreśliła przy tym, z czym musi mierzyć się Iga Świątek, biorąc pod uwagę między innymi to, jaki jest jej status w Polsce.

Iga to mistrzyni. Ma to w swoim charakterze i już to udowadniała, także w trudnych czasach. Bycie numerem jeden na świecie i status supergwiazdy w jej kraju obarcza ją gigantyczną presją

- Ale Iga radzi z tym sobie, przechodząc przez wzloty i upadki, co jest całkowicie normalne. Zazwyczaj jednak odnajduje właściwą ścieżkę. To, co będzie dalej, zależy od jej motywacji, którą ciągle w sobie ma - dodała na sam koniec.

Iga Świątek powalczy o swoj najlepszy wynik w Australian Open LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek SEBASTIEN BERDA / AFP AFP

