Ostrzeżenie dla Świątek ws. Fissette'a, dojdzie do starcia. "Reaguje pod wpływem innych osób"

Fissette ma olbrzymie doświadczenie. W przeszłości pracował m.in. z Naomi Osaką, Zheng Qinwen, Simoną Haleb czy Angelique Kerber. W przeszłości jego podopieczne wygrywały Australian Open, US Open czy Wimbledon . Do kolekcji brakuje mu jedynie Rolanda Garrosa , w którym to właśnie Iga Świątek od lat króluje

"Zawsze dochodzi do starć". Karel Knap wspomina o wpływie innych osób

Co miał na myśli Knap, wspominając o "wpływie innych osób"? Można jedynie spekulować, że chodziło mu o Darię Abramowicz , która od lat jest bardzo blisko Igi Świątek i ma olbrzymi wpływ na jej karierę. Są to jedynie spekulacje, ale poparte wielkim medialnym szumem, jaki w ostatnich tygodniach powstał wokół znanej psycholożki.

Według Czecha we współpracach tenisistek z trenerami zawsze dochodzi do starcia ego i takiej samej sytuacji spodziewa się on również w tym przypadku. - Mam nadzieję, że Iga i jej zespół przemyśleli to dwa lub nawet trzy razy, zanim zgodzili się na ten układ - dodał Knap.