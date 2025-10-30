Ostrzeżenie dla Igi Świątek, tuż przed WTA Finals. "Fatalny los"

W drugiej grupie zagra liderka rankingu WTA Aryna Sabelenka oraz Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.

- Ta grupa w połowie sezonu byłaby mocniejsza. Teraz nie. Paolini załapała się do WTA Finals rzutem na taśmę. Przeczuwam, że będzie słabszą zawodniczką. Gauff raz wystrzeli z formą, innym razem gra przeciętnie. Iga ma zdecydowanie trudniejszą grupę. Wszystkie przeciwniczki grają tak szybko, że Iga może mieć problemy z każdą z nich - przekonuje Sidor.

Ben Shelton - Andrey Rublev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Trudne losowanie Świątek na WTA Finals? Rywalki mogą zaskoczyć Polkę

Raszynianka w tym sezonie wygrała w genialny sposób finał Wimbledonu z Anasimową (6:0, 6:0), ale potem poniosła z nią porażkę na US Open (4:6, 3:6).

- Tak naprawdę Anisimova w Nowym Jorku rozniosła Igę, a w głowie zawodnika zwykle siedzi ostatni mecz. Anasimova od pewnego czasu poczuła luz w grze. Ona nie musi wygrać za wszelką cenę. Inaczej niż Świątek, która każdy mecz gra na śmierć i życie - twierdzi Sidor.

Rybakina z kolei - według Sidora - to zawodniczka bardzo solidna. W turniejach tego sezonu zwykle nie przegrywała z zawodniczkami niżej rozstawionymi. Natomiast Keys miewa "mecze życia", w których gra bardzo szybki tenis, ogrywając rywalki.

To pomoże Świątek na WTA Finals? Jest jeden warunek

Zdaniem byłego mistrza Polski atutem Polki może być nawierzchnia kortu w Rijadzie.

- Nie wiem jaka jest. Jeśli będzie szybka, to stanie się atutem rywalek. Tępa i sprawiająca, że piłka będzie się odbijała wysoko, da więcej szans Idze - analizuje Sidor.

WTA Finals wydaje się być piątym, najważniejszym, turniejem w sezonie, obok czterech wielkoszlemowych.

- Nie ma piątej lewy Wielkiego Szlema. To zbyt prestiżowe imprezy i kolejne miliony dolarów niczego nie zmienią. Zwłaszcza w kobiecym tenisie, gdzie te turnieje wieńczące sezon rozgrywane są w egzotycznych miejscach. Na pewno będzie to jednak turniej ciekawy. Tu nie ma miejsca na niespodzianki, jak w innych turniejach, gdzie 130. zawodniczka rankingu wygrywa z turniejową dwójką czy trójką. Tutaj wszystkie rywalki są zbliżone umiejętnościami. Żadnego wyniku nie będzie można określić mianem niespodzianki - kończy Sidor.

pż/ af/

Iga Świątek Artur Widak AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP