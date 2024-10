Korty w Arabii Saudyjskiej szybkie. Złe wieści dla Świątek

Wówczas jednak sam kort bardzo sprzyjał temu, co lubi Świątek, był on bowiem wolny. W przypadku tegorocznych WTA Finals w Arabii Saudyjskiej nawierzchnia jest zdecydowanie szybsza. - W tym papierku od organizatorów napisano, że jest to medium-fast (średnio-szybka przyp. red.). Iga wczoraj powiedziała, że jest szybsza niż ta, którą mamy w Indian Wells i Miami, ale wolniejsza od tej na US Open. Podsumowując, to nie są perfekcyjne warunki dla Igi - powiedział Bartosz Ignacik na antenie Canal + Sport.