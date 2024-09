Ostre spięcie pod siatką i ten wzrok Świątek. Rosjanka jak Collins

Iga Świątek pewnie awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. Polka pokonała w trzeciej rundzie Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 6:4, 6:2. W trakcie meczu doszło jednak do nieprzyjemniej sytuacji, o czym po jego zakończeniu obie tenisistki rozmawiały. Kolejną rywalką 23-letniej raszynianki będzie inna Rosjanka - Ludmiła Samsonowa.