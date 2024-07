Powiedziała, że nie będzie zbytnio analizować meczu, ponieważ jest to ostatni turniej na trawie w ciągu roku i nie ma to też dla niej żadnego wpływu na to, co nadejdzie w sezonie trawiastego w przyszłym roku. To było prawdziwe objawienie tego, jak bardzo oddziela trawę i po prostu widzi ją całkowicie oddzielnie od reszty tenisa w jej życiu. Jak dla kogoś, kto miał passę 20 wygranych meczów i właśnie wygrał Wielkiego Szlema, było to dość niezwykłe

~ Catherine Whitaker