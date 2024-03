Ostatnia taka szansa dla rywalki Świątek? To mówi samo za siebie, "miazga"

Iga Świątek po tym, jak w drugiej połowie lutego zakończyła swoją przygodę z turniejem w Dubaju na półfinale, przegrywając wówczas z Anną Kalinską, powraca teraz na kort w Indian Wells by wziąć udział w BNP Paribas Open - zmaganiach, w których zatriumfowała przed dwoma laty.

Iga Świątek bezwzględna na korcie dla Danielle Collins. Statystyki mówią same za siebie

Oczywistym przy tym jest, że faworytką starcia Świątek - Collins jest pierwsza z pań, choć nie wynika to jedynie z faktu, że mowa tu sportsmenkach, które dzieli ponad 50 pozycji w rankingu WTA (1. kontra 56. lokata, ściśle rzecz ujmując). Istotne jest też to, że... raszynianka zwyczajnie "nie leży" starszej koleżance po fachu.

Dotychczas w sześciu starciach między tenisistkami Polka wygrywała dokładnie pięciokrotnie - jeden jedyny raz, gdy to Collins była górą, miał miejsce dwa lata temu podczas Australian Open, kiedy to obecna 30-latka zatriumfowała 6:4, 6:1 w półfinale, by potem jednak ulec w meczu o trofeum Ashleigh Barty.