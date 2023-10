Ostatnia nadzieja Igi Świątek. Podano informację, co z jej spotkaniem

Dla Igi Świątek to ostatnia okazja w tym sezonie na wygranie turnieju rangi WTA 1000 . Tak się składa, że Polka ma już na swoim koncie w tym sezonie triumfy w turnieju wielkoszlemowym , dwóch zmaganiach rangi WTA 500 i rywalizacji w turnieju WTA 250 . Brakuje zatem jedynie wygranej w tysięczniku.

Cel numer jeden Polki na ostatni fragment sezonu jest jednak zupełnie inny. Nasza tenisistka będzie próbowała przede wszystkim odnaleźć radość z gry i dobrą dyspozycję, której brakowało w Tokio , przez co po raz pierwszy w karierze przegrała z Weroniką Kudermietową . Pierwszym krokiem w tym celu będzie starcie z Sarą Sorribes Tormo .

W niedzielę nasza tenisistka trenowała na korcie, a po zajęciach udała się w stronę barierek, gdzie czekali na nią licznie zgromadzeni kibice. 22-latka z Raszyna od początku swojego pobytu w Azji jest rozchwytywana przez lokalnych fanów. Do tego stopnia, że nie mógł za nią nadążyć... ochroniarz.

W poniedziałek mecze Igi Świątek i Magdy Linette

W drugiej rundzie imprezy jest już Magda Linette, która pokonała wczoraj Wiktorię Azarenkę. W drugiej rundzie będzie miała okazję zmierzyć się z Jennifer Brady i zrewanżować się za przegraną na US Open. To spotkanie również zaplanowano na poniedziałek, ale jako trzeci mecz od godz. 6:30 czasu polskiego na korcie Moon (po meczach Xinyu Wang - Wiera Zwonariewa and Yue Yuan - Jasmine Paolini).