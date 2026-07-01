Ostatnia deska ratunku dla Igi Świątek. "Musi sama zdecydować"

Dariusz Ostafiński, Interia: Po Roland Garros chodziliśmy z głowami w chmurach. Mówiliśmy polski Roland Garros. Wystarczyły 24 godziny na kortach Wimbledonu, by nasze nastroje diametralnie zmieniły się na gorsze. Nie dość, że trzy z czterech naszych zawodniczek odpadły, to jeszcze Maja Chwalińska doznała kontuzji, a Iga Świątek miała potężne problemy z 79. w rankingu WTA Taylor Townsend.

Andrzej Person, były rzecznik PKOl: Może za dużo było tego entuzjazmu po Paryżu? Wystarczyło trudne losowanie, pech Mai i mamy problem. Myślę jednak, że z polskim tenisem nie jest ani tak dobrze, jak to widzieliśmy w Roland Garros, ani tak źle, jak to widzieliśmy w poniedziałek na kortach Wimbledonu. Wciąż mamy moc, a Maja Chwalińska jeszcze będzie nas zachwycać i wygrywać.

Piotr Sierzputowski miał rację

Jakby tak jednak przeanalizować jej występ w Wimbledonie, to okazuje, że chyba jednak niepotrzebnie biliśmy się o dziką kartę dla niej. Wyszły z tego same kłopoty. Okazało się, że nie była na to przygotowana.

- Były trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski powiedział jakiś czas temu, że Maja nie powinna grać Wimbledonu. Wywołał oburzenie, a wyszło na to, że miał rację. I nawet nie chodzi o stronę fizyczną, ale o to, że pojawiły się nowe emocje i dużo nowych zadań. Maja weszła w inny świat. Mając tyle na głowie, chyba jednak faktycznie nie powinna wychodzić na trawę i grac. Trawa jest zdradliwa i niebezpieczna.

Kibic polskiego tenisa dobrze to wie.

- Jest całe mnóstwo wypadków na tej nawierzchni. Doskonale pamiętamy przypadek Huberta Hurkacza, bo spotkało go to samo, co Maję. Przy piłce meczowej nabawił się kontuzji, przez którą stracił dwa lata.

Maja Chwalińska nie powinna grać w Wimbledonie

Maja sama przyznała, że nie była dobrze przygotowana na ten turniej.

- Tym bardziej nie powinna grać. Oczywiście jeden pechowy turniej niczego nie zmienia, ale niepotrzebnie przeżywamy teraz te wszystkie przykrości. Na przyszłość warto słuchać trzeźwo myślących, którzy przestrzegali przed Wimbledonem, zwracali uwagę, że jest za mało czasu, że organizm nie zdąży się zregenerować, że nie będzie czasu na zagranie meczów na trawie. Wygrali jednak ci, którzy mówili, że trzeba iść za ciosem.

Dawid Olejniczak, komentator Eurosportu zwracał już uwagę, że jakiś turniej i dwa mecze mogły pomóc, że Maja lepiej przystosowałaby się do trawy i nie byłoby tej kontuzji.

- Pewnie ma rację, ale teraz to już tylko jest gdybanie. Ja bym mógł dorzucić, że jakby wygrała tę decydującą piłkę, to może teraz nie wracałaby do domu na leczenie. Dla mnie ona jednak pozostaje wciąż tą drobną dziewczyną grającą "starożytny tenis", w którym zakochał się cały świat. To ze mną zostanie. I cierpliwie poczekam na jej powrót. Natomiast wnioski na przyszłość nasuwają się same.

Świątek z problemami. "Tyle tego w sobie ma"

To znaczy?

- To można też popatrzeć na Igę Świątek. Jak grała do końca Roland Garros, to potem w Wimbledonie niewiele potrafiła zdziałać. Była zbyt zmęczona fizycznie i emocjonalnie. Rok temu wygrała, bo wcześniej odpadła z Roland Garros. Maja w tym roku poszła tamtą starą drogą Igi, gdzie nie było czasu na dobre przygotowanie, gdzie głowa była zajęta czymś innym, a sił nie było na tyle, by wejść na kolejny szczyt.

Jakby nie spojrzeć z pań została nam już tylko w Wimbledonie Iga Świątek. Jednak i tu nie wygląda to najlepiej. Po tym pierwszym meczu Igi było dużo emocji i łzy. Emocjonalnie Polka wisi na włosku.

- Widać tyle tego w sobie ma, że musi to wyładować. Oddaje całą siebie, żeby wrócić do dobrej gry. I dopóki tak będzie, to będzie miała szansę na wygraną.

Od pewnego czasu Iga Świątek trochę jednak kręci się w kółko. Bardzo chce wrócić na top, szuka, zmieniła trenera, a progresu nie widać.

- To fakt, że robi wszystko i kręci się w kółko. Nawet w jednym meczu potrafi nam pokazać kilka twarzy. Zaczyna fantastycznie, ale my już w tym czasie drżymy, co będzie dalej, jak będzie wyglądał drugi set. I z Townsend mieliśmy cudowne otwarcie, a potem Iga nie potrafiła wrócić do swojej gry. Nie jestem psychologiem, ale dla mnie problem siedzi ewidentnie w głowie.

"Robota dla psychologa". Iga Świątek musi pomyśleć

Przerażające są liczby niewymuszonych błędów, w meczu z Townsend było ich ponad trzydzieści, a do tego dochodzi dziewięć podwójnych błędów przy serwisie. Lech Sidor mówi, że to dramat.

- Te podwójne błędy wynikają z tego, że ona boi się o słaby drugi serwis. Dalej jednak mówimy o głowie, o braku zaufania do własnych umiejętności. To jest ewidentnie robota dla psychologa.

Dla Darii Abramowicz?

- To już musi sama Iga zdecydować. Ja bym powiedział tak, trenera już zmieniła, więc tu nie ma co ruszać. Maciej Ryszczuk od przygotowania fizycznego ma dobre wyniki z innymi, więc tu też wszystko się zgadza. Natomiast z panią psycholog Darią Abramowicz jest tak, że chyba różnie z jej zawodnikami bywa. Aleksandra Mirosław zrezygnowała z kariery, Natalia Kaczmarek biega wolniej, więc Iga musi wyciągnąć wnioski, pomyśleć. Nikt nie jest cudotwórcą, a fakt, że dany człowiek pomógł w przeszłości, wcale nie świadczy o tym, że tak będzie także teraz.

Jeśli Wimbledon nie wyjdzie, to Iga będzie musiała się nad tym pochylić?

- Na pewno, bo z taką grą, jak w meczu z Townsend sukcesów nie będzie. A tak swoją drogą, to świetny ongiś tenisista Mats Wilander powiedział kiedyś, że zdarzyło mu się jechać samemu na duże zawody i wygrywał. Na to Iga chyba jednak nie jest gotowa. Po meczu z Townsend mówiła, jak ważne jest dla niej wsparcie z boksu. Zatem musi pomyśleć, czy ten skład boksu da jej kolejne sukcesy.

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Iga Świątek rywalizowała z Taylor Townsend o awans do drugiej rundy Wimbledonu Henry Nicholls AFP

Daria Abramowicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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