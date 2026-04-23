Ostateczny komunikat. Świątek wróci do Polski? Margines 6 dni

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wiemy już, z kim reprezentacja Polski rozegra swój kolejny mecz w ramach Billie Jean King Cup. Kolejny rywal dla drużyny, której dowodzi w roli kapitana Dawid Celt został dziś wyłoniony w ramach losowania. Komunikat w tej sprawie nadał Polski Związek Tenisowy. Teraz pojawia się jednak pytanie, co z Igą Świątek. A wszystko może rozbić się o margines 6 dni.

Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski

Ostatnia porażka z 0:4 z Ukrainą w Gliwicach przekreśliła szanse reprezentacji Polski na grę w tegorocznym turnieju finałowym Billie Jean King Cup. W Shenzhen poza naszymi wschodnimi sąsiadkami zagrają także tenisistki z: Belgii, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kazachstanu i Hiszpanii oraz gospodynie z Chin.

Nasze zawodniczki pod wodzą kapitana Dawida Celta czeka jednak jeszcze w tym roku jedno wyzwanie - play-off, którego stawką będzie awans do kwietniowych kwalifikacji Billie Jean King Cup. Wiemy już z kim i kiedy zagra biało-czerwona kadra. Komunikat w tej sprawie wydał już Polski Związek Tenisowy.

Billie Jean King Cup. Reprezentantki Polski poznały kolejne rywalki

Reprezentacja, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, została wyłoniona w drodze losowania rękami dyrektora generalnego Międzynarodowej Federacji Tenisowej - Rossa Hutchinsa. Została nią Szwecja, choć Polki mogły jeszcze trafić na Brazylię, Francję, Tajlandię, Indonezję lub Węgry.

Wiemy już, że podopieczne kapitana Dawida Celta zmierzą się z rywalkami ze Skandynawii przed własną publicznością.

Listopadowe spotkanie rozegramy u siebie, bo gospodarzem poprzedniego meczu obu reprezentacji poza neutralnym gruntem byli w 2014 roku rywale
przekazał PZT

Znamy już nawet dokładny terminarz, bo mecz Polska - Szwecja zostanie rozegrany w dniach 20-22 listopada. Nie wiadomo jednak na razie, które miasto ugości zawodniczki z obu drużyn.

Nie wiadomo też, czy w składzie reprezentacji Polski znajdzie się Iga Świątek, która powinna być wtedy świeżo po rywalizacji w turnieju WTA Finals, a której zabrakło w kadrze podczas ostatniej rywalizacji z Ukrainą. Wieńcząca sezon w światowym tourze impreza rozpocznie się 7 listopada i potrwa równo tydzień, co daje nam w najbardziej optymistycznym wariancie 6 dni różnicy między jednym i drugim wydarzeniem.

Nawet w przypadku absencji naszej pierwszej rakiety Polki i tak będą jednak zdecydowanymi faworytkami starcia ze Szwecją.

- Najwyżej notowaną singlistką ze Szwecji w Rankingu WTA jest Kajsa Rinaldo Persson (253.), przed Caisą Hennemann (333.), Lisą Zaar (363.) i Nellie Tarabą Wallberg (584.). Zaar pozostaje z kolei najwyżej notowaną deblistką ze swojego kraju (220.), wyprzedzając Hennemann (511.) oraz Tian Tian Deng (729.) - wylicza PZT.

