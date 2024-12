- Osiągnęła siedem finałów w 2024 roku i cztery z nich wygrała, broniąc tytułu w Australian Open, podnosząc swoją debiutancką koronę US Open i triumfując w imprezach WTA 1000 w Cincinnati i Wuhan. W październiku odzyskała pozycję numer 1 w rankingu WTA i zakończyła sezon jako liderka po czwartej z rzędu kwalifikacji do WTA Finals - przekazano w uzasadnieniu werdyktu, wyliczając tegoroczne sukcesy Aryny Sabalenki.

Tenis. Iga Świątek zdetronizowana przez Arynę Sabalenkę. Wzięli pod lupę werdykt WTA

Werdykt WTA wziął pod lupę portal Tennis365, próbując oszacować przy tym, czy Aryna Sabalenka zasłużyła na prestiżowe wyróżnienie. By tego dokonać, przeanalizowano to, czego Białorusinka oraz Iga Świątek dokonały na przestrzeni minionego sezonu, dzieląc statystyki obu zawodniczek na poszczególne kategorie.

Aryna Sabalenka była lepsza, jeśli chodzi o tytuły wielkoszlemowe (2 do 1) oraz miejsce w rankingu WTA na koniec sezonu. Iga Świątek może się pochwalić natomiast większą liczbą wygranych turniejów w 2024 roku (5 do 4), większą liczbą wygranych meczów (64 do 56) oraz lepszym bilansem bezpośrednich pojedynków (2 do 1).