Choć w tym roku Iga Świątek nie dołożyła do pokaźnej kolekcji trofeów pucharu za wygraną w Wimbledonie, i tak może mówić o sukcesie. Postawiła następny krok ku realizacji celu i w londyńskim turnieju dotarła do najdalszego etapu w swojej karierze. W tym roku po raz pierwszy zagrała aż w ćwierćfinale imprezy. Co prawda musiała uznać wyższość Eliny Switoliny , ale Anglię mogła opuszczać z uśmiechem na ustach.