Ostapenko zdominowała Świątek, Polka wyładowała złość na rakiecie. Koniec pięknej serii

Iga Świątek musiała się sporo napracować, by awansować do półfinału tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Dosze. Najprostszy okazał się pierwszy mecz z Marią Sakkari. Później Polka stoczyła niesamowitą batalię z Lindą Noskovą, która zakończyła się wygraną raszynianki 6:4 w trzecim secie. W ćwierćfinałowym pojedynku 23-latka wróciła zaś ze stanu 2:4 15-30 w drugiej partii i pokonała Jelenę Rybakinę jeszcze przed potencjalnym tie-breakiem.

Jelena Ostapenko w finale WTA 1000 w Dosze. Kolejny raz pokonała Igę Świątek

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Polka miała problem ze zbudowaniem przewagi poprzez swoje podanie, od razu była atakowana agresywnymi returnami przeciwniczkami. Już na "dzień dobry" Ostapenko przełamała Polkę do 15, a potem podwyższyła prowadzenie do stanu 2:0 po wygraniu gema do zera. Jelena czuła się niezwykle swobodnie i próbowała wywrzeć presję także przy kolejnym rozdaniu. Reprezentantka Łotwy prowadziła już 30-15, ale na szczęście kolejne trzy okazje powędrowały na konto raszynianki. 23-latka trochę urozmaiciła serwis i to przyniosło pozytywny efekt. Dzięki temu zdobyła premierowe "oczko" w dzisiejszym spotkaniu.