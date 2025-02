Ostapenko zapytana o Świątek, jeszcze na korcie. Sam uśmiech wystarczył za odpowiedź

Jelena Ostapenko gotowa na starcie z Igą Świątek. Łotyszka z Polką nie przegrała ani razu

Później dziennikarz celowo zapytał sportsmenkę o postać Igi Świątek. Bilans bezpośrednich starć już przypominaliśmy. Jelena Ostapenko również zna go doskonale, dlatego uśmiech nie znikał z jej twarzy. "Mam nadzieję, że jutro uda mi się to utrzymać. Najważniejsze to skupienie się na samej sobie. Czuję, że kiedy to robię, mogę pokonać wiele zawodniczek. To jest właśnie to, nad czym długo pracowałam. W poprzednich turniejach czasem grałam wyrównane mecze i nie zawsze je wygrywałam. Teraz czuję, że ciężka praca popłaca i coraz bardziej walczę o to, by się jeszcze poprawiać" - przekazała, po czym zakończyła wywiad.