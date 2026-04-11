Ostapenko u Świątek, potem Rybakina. Oto wyniki losowania WTA 500 Stuttgart

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po kilku tygodniach przerwy przyszedł czas na kolejny turniej z udziałem Igi Świątek. Raszynianka zameldowała się już w Stuttgarcie, gdzie od poniedziałku będą się toczyć główne zmagania rangi WTA 500. Zobaczymy w nich również inną Polkę - Magdalenę Fręch. Dziś przeprowadzono losowanie drabinki. Wiemy już, z kim nasze reprezentantki mogą się zmierzyć na początek. Jest realna szansa na polski pojedynek. Prezentujemy szczegóły ceremonii.

Iga Świątek poznała swoje potencjalne rywalki na turnieju WTA 500 w Stuttgarcie
Iga Świątek poznała swoje potencjalne rywalki na turnieju WTA 500 w Stuttgarcie

Od ostatniego meczu z udziałem Igi Świątek na zawodowych kortach minęły nieco ponad trzy tygodnie. W tym czasie sporo wydarzyło się u Raszynianki. 24-latka zakończyła współpracę z Wimem Fissette'm, a jej nowym trenerem został Francisco Roig. Podczas przygotowań na Majorce do sezonu na kortach ziemnych wspomagał ją także sam Rafael Nadal. Kilkadziesiąt godzin temu Polka dotarła do Stuttgartu, gdzie weźmie udział w turnieju rangi WTA 500.

Zobacz również:

Zarina Dijas podczas swojego ostatniego Australian Open. Melbourne 2026
Tenis

Nagły komunikat z Kazachstanu. Rywalka Świątek ogłasza koniec kariery

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

W związku z nieobecnością Aryny Sabalenki, mistrzyni Wimbledonu 2025 została rozstawiona z "3" (numer "1" trafił w ręce Jeleny Rybakina, a "2" - do Coco Gauff). Świątek otrzymała wolny los w pierwszej rundzie, przez co swój pierwszy mecz rozegra w środę albo czwartek. Wracając do wątku Białorusinki - liderka rankingu wycofała się z niemieckich rozgrywek z powodu problemów zdrowotnych. Jej miejsce w turniejowej drabince zajęła... Magdalena Fręch. Dzięki temu będziemy mieli dwie Polki w głównych zmaganiach.

Zobacz również:

Maja Chwalińska stworzyła duet z Martyną Kubką podczas BJK Cup w Gliwicach
Tenis

Chwalińska zagrała z Kubką. 192 minuty walki z Ukrainkami na BJK Cup w Gliwicach

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

WTA Stuttgart: Rozlosowano drabinkę. Oto potencjalne rywalki Świątek na początek

Po godz. 15:00 przeprowadzono ceremonię losowania. Okazało się, że Iga Świątek rozpocznie zmagania od starcia z... Magdaleną Fręch albo Laurą Siegemund. Znów może zatem dojść do polskiego pojedynku na poziomie WTA. W ewentualnym ćwierćfinale Raszynianka może trafić na Jelenę Ostapenko albo Mirrę Andriejewą. Nasze tenisistki znalazły się w tej samej połówce drabinki, co Jelena Rybakina czy Jasmine Paolini. Reprezentantka Kazachstanu otworzy turniej od meczu z Tamarą Korpatsch albo Dianą Sznajder.

W dolnej części, oprócz Coco Gauff, znalazły się takie zawodniczki jak: Elina Switolina, Karolina Muchova czy Jekaterina Aleksandrowa. Amerykanka powalczy o ćwierćfinał ze zwyciężczynią starcia Antonia Ruzic - Ludmiła Samsonowa. Tenisistka z USA oraz Iga Świątek stoczą podczas niemieckich zmagań kolejny rozdział batalii o pozycję numer trzy w rankingu WTA. Zobaczymy, która z nich będzie na podium kobiecego zestawienia po rywalizacji w Stuttgarcie. Tytułu broni Jelena Ostapenko, która pokonała w ubiegłorocznym finale Arynę Sabalenkę. Najlepszą zawodniczkę edycji 2026 poznamy w niedzielę, 19 kwietnia.

Zobacz również:

Maja Chwalińska stworzyła duet z Martyną Kubką podczas BJK Cup w Gliwicach
Tenis

Chwalińska zagrała z Kubką. 192 minuty walki z Ukrainkami na BJK Cup w Gliwicach

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Iga Świątek, WTA Stuttgart 2025
Iga Świątek, WTA Stuttgart 2025
Młoda sportsmenka w stroju sportowym i opasce na głowie na tle rozmytego boiska, skoncentrowana i gotowa do rywalizacji.
Coco Gauff
Jelena Rybakina
Jelena Rybakina
Magda Linette - Marta Kostiuk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja