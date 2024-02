Ostapenko nie odpuszcza Świątek. Była mistrzyni French Open podjęła decyzję

Iga Świątek i inne wielkoszlemowe mistrzynie. Fantastyczna obsada turnieju w Stuttgarcie

Tam gdzie Świątek, tam i Ostapenko. Polka jeszcze nigdy na mączce w Stuttgarcie nie przegrała

W tym gronie, z punktu widzenia Świątek, "najciekawszą" rywalką jest oczywiście Jelena Ostapenko. Polka nigdy z nią jeszcze na korcie nie wygrała, a rywalizowały czterokrotnie: trzy razy na kortach twardych i raz na trawie. Na mączce nigdy, a choć to "królestwo" Polski, zwłaszcza w Paryżu, to jednak trzeba pamiętać, że Łotyszka też ma w swoim CV zwycięstwo w Rolandzie Garrosie. Dokonała tego w 2017 roku, pokonała w finale Simonę Halep. I do dziś to... jedyna jej wygrana na tej nawierzchni w singlu. Akurat w Stuttgarcie nigdy jakoś szczególnie jej się nie wiodło - próbowała tu sił już pięć razy, nigdy nie przeszła drugiej rundy.