Oschłe powitanie Świątek. Była jedną z wielu. Tam królową jest Sabalenka

Maciej Brzeziński

Trwa jeszcze turniej WTA 1000 w Pekinie. Niestety Iga Świątek odpadła w 1/8 finału. Polka opuściła już stolicę Chin i udała się w nieznane. I to dosłownie. Przed nią turniej w Wuhan, w którym nigdy wcześniej nie grała. Polka została powitana przez organizatorów. Nie było jednak fajerwerków, jak w przypadku Aryny Sabalenki, która jest uwielbiana w Wuhan.

Iga Świątek jest już w Wuhan. Tak ją przywitano
Iga Świątek jest już w Wuhan. Tak ją przywitanowuhanopentennismateriały prasowe

Iga Świątek ma za sobą mało udany turniej WTA 1000 w Pekinie. 24-latka wygrała dwa mecze, a w spotkaniu 1/8 finału musiała uznać wyższość Emmy Navarro. Tym samym Polka pożegnała się ze stolicą Chin stosunkowo wcześnie, choć była rozstawiona z numerem "1". - Nie jestem kontuzjowana. Po prostu dzisiaj zagrałam źle. W drugim secie udało mi się nad tym popracować. Potem w trzecim prawdopodobnie wróciły błędy, które popełniałam na początku meczu. Nie naprawiłam złych zagrań. Wiedziałam, co robię nie tak, ale tkwiłam w tym, zamiast to rozwiązać - tłumaczyła na konferencji prasowej.

Iga Świątek już w Wuhan. Słodki prezent na przywitanie

Świątek nie ma zbyt wiele czasu, aby rozmyślać o porażce w Pekinie. Polka spakowała się i poleciała do Wuhan, gdzie jeszcze nigdy nie miała okazji grać. 24-latka została powitana już przez organizatorów turnieju.

Świątek także sama pochwaliła się, że jest już w Wuhan. W mediach społecznościowych pokazała, co otrzymała od organizatorów. To piękny tort w kształcie rakiety tenisowej. Dodała, że jest podekscytowana, że pierwszy raz zagra w tym miejscu.

Słodki deser z elementami inspirowanymi tenisem, w tym figurka rakiety tenisowej, piłki tenisowej oraz misia, a także różne kolorowe słodkości i tabliczka powitalna z napisem Welcome to Wuhan.
Tak przywitano Świątek w Wuhanhttps://www.instagram.com/stories/iga.swiatek/materiał zewnętrzny
Czarna dzbanek z napisem w języku chińskim oraz misternie zdobiona filiżanka z przykrywką na ozdobnej tacy, obok których znajdują się kwiaty i kartka powitalna na stole.
Tak przywitano Igę Świątek w Wuhanhttps://www.instagram.com/stories/iga.swiatek/materiał zewnętrzny

Świątek została powitana jak większość zawodniczek. Nawet we wpisie w mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie obok innych tenisistek. Zupełnie inaczej niż w przypadku Aryny Sabalenki. Białorusinka przyleciała do Wuhan dzień wcześniej i była witana z fanfarami. Przywitano ją tabliczkami z tygrysem, kojarzonym przecież z 27-latką, numerem jeden, oznaczającym jej pozycję w rankingu oraz datami 2018, 2019 i 2024, w których triumfowała w tym miejscu.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEOAP© 2024 Associated Press
Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i niebieskie trybuny.
Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem wykonuje gest zdziwienia lub niedowierzania, siedząc na korcie tenisowym, w tle widoczne są rozmyte postacie i fragmenty kolorowych banerów.
Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w PekinieElsaAFP

