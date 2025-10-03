Iga Świątek ma za sobą mało udany turniej WTA 1000 w Pekinie. 24-latka wygrała dwa mecze, a w spotkaniu 1/8 finału musiała uznać wyższość Emmy Navarro. Tym samym Polka pożegnała się ze stolicą Chin stosunkowo wcześnie, choć była rozstawiona z numerem "1". - Nie jestem kontuzjowana. Po prostu dzisiaj zagrałam źle. W drugim secie udało mi się nad tym popracować. Potem w trzecim prawdopodobnie wróciły błędy, które popełniałam na początku meczu. Nie naprawiłam złych zagrań. Wiedziałam, co robię nie tak, ale tkwiłam w tym, zamiast to rozwiązać - tłumaczyła na konferencji prasowej.

Iga Świątek już w Wuhan. Słodki prezent na przywitanie

Świątek nie ma zbyt wiele czasu, aby rozmyślać o porażce w Pekinie. Polka spakowała się i poleciała do Wuhan, gdzie jeszcze nigdy nie miała okazji grać. 24-latka została powitana już przez organizatorów turnieju.

Świątek także sama pochwaliła się, że jest już w Wuhan. W mediach społecznościowych pokazała, co otrzymała od organizatorów. To piękny tort w kształcie rakiety tenisowej. Dodała, że jest podekscytowana, że pierwszy raz zagra w tym miejscu.

Tak przywitano Igę Świątek w Wuhan

Świątek została powitana jak większość zawodniczek. Nawet we wpisie w mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie obok innych tenisistek. Zupełnie inaczej niż w przypadku Aryny Sabalenki. Białorusinka przyleciała do Wuhan dzień wcześniej i była witana z fanfarami. Przywitano ją tabliczkami z tygrysem, kojarzonym przecież z 27-latką, numerem jeden, oznaczającym jej pozycję w rankingu oraz datami 2018, 2019 i 2024, w których triumfowała w tym miejscu.

